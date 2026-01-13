官方數據：貴州省博老館 29件套文物丟失被盜

中國被盜（丟失）文物信息發布平台顯示的貴州省博物館（老館）部分丟失文物。(取材自新京報)

根據中國被盜（丟失）文物信息發布平台數據，2025年，中國共發布52件套被盜或丟失文物信息。有媒體梳理發現，52件套文物中，貴州省博物館有兩件，貴州省博物館（老館）有29件套。

新京報報導，在平台公開的29件套文物中，貴州省博物館（老館）被盜文物一件，其餘28件套均為丟失文物。平台信息顯示，2000年前被盜或丟失的文物有17件套，2000年後丟失的有12件套。多數丟失文物是當地特色的苗族文物。

貴州省博物館辦公室工作人員12日表示，在老館向新館搬遷過程中，的確有丟失過文物。另有專家說，以前老館往新館搬遷，確實存在文物流失或被盜的可能性，這與當時的博物館體系管理有關。

一座收藏在貴州省博物館（老館）的清代彌勒銅像，於2012年丟失。佛像高16厘米，背後設鏤空火焰紋背光，整體造像比例勻稱。雖然銅像有些殘缺，但佛像頭部渾圓，面部神態祥和，身披通肩袈裟，其衣褶線條流暢自然。

同年，貴州省博物館（老館）的另外一尊清代釋迦佛銅座像也不見了。這尊銅座像高9.2厘米，保存狀況基本完整。銅佛呈結跏趺坐姿，面部輪廓圓潤，雙目微垂，神態沈靜。佛像左手安放於膝，掌心向上，右手抬至胸前，展現出佛像莊重肅穆的儀態。

在29件套文物中，丟失日期最早的要追溯到1986年。丟失文物是一個有苗族彩繪漁獵圖案的酒角。酒角為牛角加工，為苗族喜慶飲酒用具。角首刻繪虎、鹿、馬、魚、蛇、蜈蚣、蝴蝶、飛鳥及八卦、箭羽、雲、雷等幾何圖案。此外，角尖還有一穿孔，便於繫帶。

根據中國被盜（丟失）文物信息發布平台信息，在貴州省博物館（老館）被盜、丟失的29件套文物中，不少文物早在幾年前或幾十年前就被盜或丟失，但都集中於2025年公開發布。

一位公安部門工作人員說，幾年前被盜或丟失的文物，最近才對外公布很正常。有些時候，這些被盜或丟失情況只有文物系統掌握，公安部門不一定能及時了解。