快訊

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

「不會英語單詞」江蘇小學生吞100粒姥姥的心臟藥 救不回

中國新聞組／即時報導
12歲小學生留下的遺書。（取材自大象新聞）
江蘇一名12歲小學生去年在家中服藥自殺，遺書稱寫不會英語單詞，媽媽哭訴：「女兒吞下姥姥的心臟病藥，藥效很快連搶救的機會都沒有。」她控告學校和老師，一審遭駁回全部訴訟請求，即將進入二審。

大象新聞報導，小學生許諾被發現時，面色青紫，垃圾桶裡翻出一個空藥瓶，她吞了整整100粒的藥。遺書的字跡稚嫩卻沉重：「我好累，我不想醒過來了。我想死，媽媽對不起，日復一日的學習，好累好累，一直不會寫的英語單詞。」

「一次作業不寫就要去的辦公室……我受不了，回來還要被你們嘲笑胖，我累了，別救我了。」許諾的遺書寫道。

之後，許諾的母親馬繁星起訴了小學和英語老師趙言。她認為，女兒長期遭受侮辱和體罰，不堪重負而自殺，學校未盡到管理保護職責。

除了要求賠償，馬繁星還請求撤銷此前與學校簽訂的一份「調解協議書」。協議中，學校基於「人道主義」給付2萬元人民幣慰問金，家屬同意不再追究。馬繁星稱，當時極度悲痛，喪失了判斷能力。

2025年10月30日，當地縣法院一審判決：駁回馬繁星的全部訴訟請求。法院認為，孩子自殺的「時間、空間均與學校、老師的教學管理行為之間無直接關聯，學校對孩子在家服藥自殺的行為和後果亦難以預見和防範」。

法院指出，導致孩子自殺的因素是多元的，包括學業壓力、被嘲笑的心理壓力等。

報導指出，對於馬繁星指控，趙言表示，從未單獨叫許諾來辦公室，每次都是叫好幾個同學一起，「一共就叫她來過三、四次」，主要是花幾分鐘輔導作業或詢問原因。

至於被質疑的罰抄、罰站，趙言予以否認，稱是讓學生「選擇」抄寫以加深記憶，並堅決表示從未罰站過許諾。關於遺書中「回來還要被你們嘲笑胖」的「你們」指誰，雙方各執一詞。

如今，馬繁星仍在四處奔走，想為女兒的死因尋求一個說法。她始終認為女兒生前活潑、開朗，出事前在家未曾袒露過明顯的不開心。

趙言則在事發後離開了供職的小學，她內心充滿懊惱與委屈，不知如何才能自證清白。

