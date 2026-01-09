刷單造假？ 千萬粉絲網紅帶貨只成交4單 廠商怒報警

請1400萬粉絲網紅帶貨僅成交4單，網熱議流量騙局。示意圖，非當事人。（視頻截圖）

一名做食品銷售的陳姓老闆為了提高銷量，花3萬元人民幣（約4200美元）聘請上海1位號稱粉絲1400多萬的網紅「X姐愛美食」帶貨，結果拼場20多分鐘，直播間下了599單、卻僅成交4單。復盤的時候，陳老闆發現大量訂單沒付款，有嚴重的「刷單」狀況，並果斷報案。上海寶山區市場監督管理局已經立案調查。

新聞晨報報導，陳先生經常看的網紅直播「X姐愛美食」，在快手平台顯示的粉絲數量有1400多萬人，為了提升自己的銷售業績，便與其簽訂廣告服務合約，由這家公司安排「X姐愛美食」為陳先生直播帶貨販售葛根粉。

報導稱，依合約，陳先生須支付3萬元「固定服務費」，另加1%稅金。在直播間每成交一單，網紅還依照平台規則提成15%。陳先生的葛根粉每盒10包、售價199元，「X姐愛美食」每賣1包能提成約30元。由於是「拼場」，直播時間只有20多分鐘。

該場直播場次安排在2025年7月16日，那場直播從傍晚5點就播到凌晨，輪到陳老闆的葛根粉時，已經快到午夜0點了，他那半小時是跨天播完的。在直播錄影畫面中，最終的單量是599單，女主播坐在那裡同時吃播熟食，後面有兩名男子協助沖泡葛根粉，畫外音介紹這款葛根粉的功效。女主播喝了一口之後，陳先生的3萬元就用完了。

陳先生表示，這599單哪怕一半實單，「我們刨掉成本也能小賺」。沒想到最終只有五個實單，發貨前還退掉一單。實際銷售額為796元，去掉平台給主播的15%提成，到他手裡的銷售額只有676.6元。

這個數據跟陳先生的預期落差太大，根據他公司後台導出的下單數據，599單主要是4個人貢獻的，他們分別是上海寶山區羅店鎮的陳XX、141單；北京順義區高麗營鎮張XX、165單；北京房山區長陽鎮胡XX、135單；山東臨清市金郝莊鎮胡XX、145單，共586單。

陳先生表示，在跟「X姐愛美食」在安徽合肥的這家代理公司簽約的前後，他與幾個合夥人還直接跟「X姐愛美食」在上海的「上海XXXX文化傳媒有限公司」簽了包場合約，約定2025年7月下旬在新疆 的1場直播賣哈密瓜等新疆特產。合約金額為包場費20萬元，另付6000元稅金。

哈密瓜直播結束後復盤，陳先生等人的銷售額不到10萬元，而葛根粉直播的刷單主力幾乎全數「到場」，也都參與了新疆這場直播的刷單活動。地址在上海寶山區羅店鎮的陳XX表現依然「強勁」，在大約四小時的直播時間裡，他一共刷了1429單。

陳先生說：「我去他們公司交涉的時候，刷單的陳XX出來了，就是直播間裡給X姐打下手的那個戴眼鏡的小伙子，跟他刷單帳號上的圖像一致。他們不認為自己有問題，態度非常強硬。」