在菲律賓綁架、殺害多名同胞 中國「成功商人」被遣返

施純芳被押解回中國。(取材自紅星新聞/中國駐菲律賓使館供圖)

中國和菲律賓執法部門密切合作，成功抓獲涉綁架殺人嫌疑人施純芳。施純芳在去年12月22日被押解上飛機，遣返 回中國。40歲的施純芳出身福建省晉江市宜富寮，他「成功商人」的形象還深植村民心中。他的妻子說，這段時間以來，她時常整夜睡不著，也不敢看手機，至今不敢相信，施純芳是她認識的那個人。

紅星新聞報導，施純芳表面上經營紡織面料，實際上卻是綁架集團頭目，在菲律賓涉及數十起中國公民綁架勒索案和命案。

中國駐菲律賓大使館 日前披露案件，稱中菲兩國執法部門經過兩年多艱苦調查和追捕，近期發現施純芳在菲藏匿地點，經過周密布控，最終一舉將其抓獲。

施純芳在海外以成功人士模樣亮相，2022年2月22日，菲律賓中國商會黎剎省分會成立，施純芳擔任首屆創會會長。2024年8月，菲律賓國際紡織面料行業協會成立，施純芳被推選為創會會長。

施純芳被抓獲回中國後，菲律賓中國商會發表聲明稱，施純芳偽裝極為隱蔽，在商會運營過程中未顯露任何違法犯罪的蛛絲馬跡，該商會同時表示，菲律賓中國商會系民間社會組織，不具備任何偵查執法權限與能力，無法核查成員背後隱藏的違法犯罪事實。並稱施純芳已與商會斷絕所有聯繫，已不是商會成員。

報導指出，宜富寮是福建省晉江市深滬鎮首峰村轄下的一個自然村，居民以施姓居多。施純芳被捕的消息傳來後，村裡一下子就「炸開鍋了」，施純芳一家則陷入沉默。

村民施女士說：「施純芳和他父親一樣，個子矮小，身高大概就1.6米，但他口才特別厲害。」她並說，施純芳之前並不富有，一家人長期蝸居在只有一層的石頭房裡。

但三年前，施純芳突然推倒老房子，給自己修建了三層高的小別墅，如今，其邊上在建的別墅，整體框架結構也已搭好，兩棟別墅門前小院的外牆，也都用紅磚砌好了，但是「別墅建起來了，人卻進去了」。