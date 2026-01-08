我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

中嚴打財務造假 去年來查辦159起 18企業被強制退市

記者陳湘瑾／綜合報導
中國證監會日前召開跨部門會議，強調持續強化財務造假綜合懲防。數據顯示，2024年以來已查辦相關案件159起，罰沒金額達人民幣81億元（約12億美元），18家公司涉及嚴重造假遭到強制退市。同時，北交所上市公司廣道退因長期系統性造假被終止上市，成為北交所首例重大違法退市。

中國證監會5日召開資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會。證監會主席吳清主持會議並發表談話，中國最高人民法院、最高人民檢察院等多部門參會，共同研究推進進一步加強財務造假綜合懲防重點工作。

據中國證監會官網，中國國務院辦公廳2024年7月轉發證監會等部門《關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見》以來，各部門加大對財務造假查處力度、合力懲治第三方配合造假、壓實仲介機構責任。

數據顯示，2024年以來，中國證監會累計查辦財務造假案件159起，做出行政處罰111起，罰沒金額81億元，會同相關部門堅持懲首惡和打幫凶並重，對43起案件大股東和實控人嚴肅追究責任，對配合造假的第三方堅決以行政違法共犯方式嚴懲。並有18家嚴重造假公司實質觸及重大違法強制退市，先後對91家已退市公司立案調查。

中國證監會表示，上市公司財務造假綜合懲防體系逐步落地，監管合力不斷增強。將繼續完善制度保障，推動相關法律、法規，進一步增強行政、刑事、民事協同，深化重大案件行刑銜接，完善民事追責支持機制。

另據澎湃新聞，北交所上市公司廣道退在5日正式被終止上市並摘牌，成為中國新年首檔退市個股，同時也是北交所設立以來首例因重大違法被強制退市的案例。廣道退涉持續6年半、虛增營收超過人民幣14億元的系統性財務造假騙局。

相關調查指出，廣道退製作虛假購銷合約、發票、銀行回單、發貨通知單及入庫單等虛假憑證，虛構銷售和採購業務，虛增營業收入與營業成本，維持報表毛利率穩定，掩蓋真實經營狀況。

