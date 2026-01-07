南京婦產後復健被忽悠？按摩3小時收費6.8萬 投訴獲全額退款

優喜家月子中心服務項目包含產後恢復。（取材自瀟湘晨報）

南京驚現天價按摩，一位產婦在月子中心做產後康復時，被指生產後身體存在恥骨外翻、盆腔外開等問題，可透過按摩來恢復；經遊說後產婦進行三個小時按摩，刷卡付了6.8萬（人民幣，下同），回家後發現按摩後根本沒有效果，感覺被騙了，但月子中心拒絕退款，經投訴媒體後，終於獲得全額退款。

瀟湘晨報報導，錢姓產婦說，「我是在他們月子中心坐月子的，回家之後還有幾次產後康復需要做，所以我就回到月子中心做產後康復，就是在做產後康復過程中，他們一通忽悠，我就稀里糊塗刷了6萬8000元做了按摩。」

錢女說，2025年12月12日下午，她到位於南京市建鄴區金融城的優喜家月子中心做產後康復，月子中心一位主管在給她進行檢查後，說她生產後存在高低肩、長短腿、恥骨外翻、盆腔外開等一系列問題。 「本來我在生完孩子後，就對自己身體有點憂慮，他們這麼一說當時就把我嚇得不輕。」

看到錢女很焦急，這位主管告訴她，他們月子中心和一家機構有很好的合作關係，這家機構有專家可以通過按摩，來恢復錢女士目前存在的這些問題，並宣稱這些專家曾幫多位明星進行過類似康復按摩。

聽這位主管和月子中心工作人員介紹，錢女心動了。 「他們說一次修復終身沒有問題，原價十幾萬，最後給我打完折收費6萬8000元。」錢女說，當時她表示沒有那麼多錢，但月子中心表示可以刷信用卡、花唄等誘導消費。最終，錢女花費6萬8000元，在月子中心花了三個多小時做完了復健按摩。

做完按摩回到家後，錢女把在月子中心的遭遇告訴家人，家人認為錢女是被月子中心給忽悠了。 「我自己發現按摩後根本沒有效果，我也找了一些朋友幫我看看，他們也都說沒有發現我有什麼變化。」錢女說，當時在月子中心時，他們把她帶到密閉的房間，整個房間除了她只有月子中心的幾名工作人員，工作人員利用她對產後身材的焦慮，一步一步讓她衝動消費。

「我去了首先找他們要給我按摩的明細，做了哪些項目，他們不給我，我找他們開發票，他們也不願意開。」錢女說，經過多次溝通，但月子中心認為是簽訂協議，而且服務項目已經完成，不願意退款。錢女求助媒體，想為自己的遭遇討要說法，經過媒體聯繫，錢女表示在兩次商談後，月子中心答應全額退款。