一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

上海一名男子自帶三支「飛天茅台」到餐廳宴請親友，開席時竟發現全遭「調包」。（取材自羊城晚報）

上海一名王姓男子近日自帶三支「飛天茅台」到餐廳宴請親友，但開席時竟發現遭到「調包」，報警後經警方調查發現，涉事服務員以網購假茅台換走真茅台，目前該服務生已被抓獲，並追回全部真品茅台。

綜合媒體報導，王先生近日自備三瓶每瓶市價約1700元人民幣飛天茅台到飯店宴請親友，可開席時，細心的王先生卻發現餐桌上的三瓶「茅台」好像都不是他帶來的，而此前包廂服務員嚴某上菜之前多次動了這三瓶酒，心生疑竇的王先生仔細核對，發現酒瓶的生產日期、批次與自己帶來的完全不符，甚至連酒瓶溫度都有明顯差異，他當即聯絡飯店負責人並報警。

接到報警，屬地派出所民警趕到這家飯店，透過調閱公共影片和現場調查，服務生嚴某很快承認了自己用網購的假茅台調包真茅台的犯罪事實。

當日嚴某發現茅台後，以「整理酒水」為名，將三瓶真茅台轉移到酒水車，隨後藉故離開包廂，從備菜間取出事先藏好的三瓶假酒，以「整理酒水」為名，分三次完成調包，並將真酒分批藏匿，最終轉移至電動車 背包中。

「我以為客人不會仔細核對，就抱著僥倖心理動了手」，據嚴某交代，她網購的茅台，每瓶只有兩、三百元人民幣，購自陌生網友。嚴某坦言，明知如此低價購得的必是假酒，卻主觀臆斷「客人帶的酒也未必是真的」，最終鋌而走險。

目前，嚴某某因涉嫌竊盜罪已被閔行警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。