中國23歲女導演賴宇晴在柬埔寨墜亡 腦出血、脊椎骨折

記者陳穎／北京6日電
中國女導演兼編劇賴宇晴驚傳身亡。(取材自微博)
年僅23歲的中國女導演兼編劇賴宇晴驚傳在柬埔寨墜樓身亡，消息曝光後震驚影視圈。她曾以作品「愛是一本書」嶄露頭角，首部長片「潮汐低語」更在去年入圍第30屆釜山國際電影節並首映，才華備受肯定，卻不幸英年早逝，令人惋惜。

據了解，賴宇晴日前赴柬埔寨投入短劇拍攝工作，去年12月30日凌晨0時30分左右，在金邊一處民宅發生墜樓事故。她在事發後約15分鐘內被緊急送醫，醫院全力搶救多日，仍因傷勢過重，於今年1月2日下午5時宣告不治。

警方指出，事故地點為一棟民宅建築，底層由房東自住，一、二樓對外出租。一樓由一名印度籍男子與一名中國籍女子承租，二樓則住有一名法國籍男子。監視器畫面顯示，賴宇晴於事發前一晚約11時出現在該民宅院門外，隨後進入屋內，至凌晨時分即發生墜落事件。

調查顯示，事發當時，與賴宇晴相識的兩名友人同在該建築內，分別為印度籍電影導演JATLA SIDDARTHA，以及中國籍女子李芳。墜樓後，兩人第一時間下樓查看並協助處理，隨後也被帶往刑事警察局配合調查。

院方說明，賴宇晴送醫時已陷入昏迷，傷勢相當嚴重，包括腦腫脹與出血、肺部挫傷伴隨血塊，鎖骨及脊椎多處骨折，搶救期間始終未恢復意識。死亡證明指出，其死因為頭部及身體遭受嚴重撞擊致死。

賴父在接獲親屬通知後，隔日即趕赴柬埔寨，連日守在醫院陪伴女兒，最終仍無力回天。警方表示，目前已調閱相關監視畫面，並在現場欄杆處採集指紋，事故真正原因仍待進一步釐清，尚未排除其他可能性。

賴父也向警方透露，女兒自2024年起與友人赴柬埔寨從事短劇創作，合作對象包含印度籍導演與多名華人夥伴，但對她當地的生活與工作細節並不完全清楚，期盼相關單位能盡快釐清真相。

