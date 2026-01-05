諧音「頭逆馬」不雅又涉黃？山西「倒立馬」雕塑連夜拆

我的頻道

中國新聞組／北京5日電
山西太原某商場前的粉色倒立馬雕塑。（取材自微博）
山西太原某商場前的粉色倒立馬雕塑。（取材自微博）

2026年是馬年，山西太原一商場特別建了一座倒立的馬年雕塑迎新年，不過只擺放了3天就被迫連夜拆除，原因是這座原本寓意「馬『倒』（到）成功」的雕塑被質疑是「頭逆馬」，而「頭逆馬」在當地方言中帶有不雅、罵人含義。不過「頭逆馬」反而迅速成了熱詞在網上傳開，吸引大批遊客和民眾到場打卡，人潮擠爆商場。因太多遊客抱怨看不到「頭逆馬」，商場近日又將這匹粉紅馬放回了原位置，但為避免爭議，這次立正站好了。

綜合報導，太原一商場前豎立的這座粉色倒立馬，不僅頭上戴著金色眼罩，脖子上和四肢都掛著金鍊，由山西一間雕塑廠建造，設計初衷是「馬倒成功，馬上有錢」。這座雕塑拆除前在網路上有不少網民分享合照，許多網民覺得這座雕塑好看又有寓意，也p圖玩了很多的梗，相關話題在12小時裡閱讀量破1億，也為商場引來一波波專程前往打卡的人潮。

由於沒有明確的文字說明，有當地人士和網民在玩梗時將它解讀是「頭逆馬」，由於「頭逆馬」在當地方言不雅且近似粗俗涉黃髒話，迫使商場在輿論壓力下，3天後拆除了這座雕塑。

對於為何拆除，該商場客服人員的回應是「因為不可抗力因素，影響不好」。

「倒立馬」雕塑目前被放回原來位置，但已呈站立姿勢。（取材自微博）
「倒立馬」雕塑目前被放回原來位置，但已呈站立姿勢。（取材自微博）

但雕塑拆除後，許多網民撲了個空，紛紛要求商場再擺回去，並呼籲所謂的「頭逆馬」只是玩梗，不必較真，不妨以包容心態看待，逆勢接住波流量。

據1月5日的報導，這座雕塑目前已被放回原位置，只不過從原來的倒立姿勢變成了立正站好。

