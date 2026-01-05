我的頻道

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

疫情時期任武漢市長 周先旺涉權色交易遭雙開

記者陳宥菘／北京5日電
周先旺。(取材自南方都市報)
2020年新冠疫情爆發時擔任武漢市長的周先旺，去年7月落馬受查後，中共中央紀委國家監委4日通報，周先旺已遭「雙開」（開除中共黨籍、開除公職），中紀委通報稱他搞權色交易、生活腐化墮落、非法收受巨額財物等違法違規行為。

去年7月，經中共中央批准，中央紀委國家監委對湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

中共中央紀委國家監委4日發布最新通報稱，經查，周先旺喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；無視中央「八項規定」精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違反組織要求，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物。

通報並稱，周先旺廉潔底線失守，違規收受禮金，利用職權為親屬經營活動謀利，搞權色交易；不正確履行職責，造成巨額國有資產損失風險；生活腐化墮落，家風不正，對其子失管失教；公器私用，擅權妄為，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、資金撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，將收繳周先旺違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

