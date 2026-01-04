我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

久坐壓力大陽氣不足、小寒體感更冷 中醫師：早睡晚起顧臟腑

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙江省嘉興市劉先生去年（2025）2月買了一輛智界R7展車，之後兩個驚人的發現讓他崩潰且迄今維權無門。劉先生稱，他買的車是2024年9月生產，卻出現2025年1月的3C檢驗部件；更離譜的是，車因故障送交付中心定損時，拆開防撞梁，裡面竟然出現售車公司接待客戶用的麻花和餅乾等零食，銷售還說是「老鼠幹的」；找當初提車的店維權，卻說他們已改賣問界，無法處理。劉先生說，他從去年6月維權至今未獲具體回應，讓他相當不滿。

據1818黃金眼報導，劉先生說，2025年2月16日，他們在嘉興廣成廣盛新能源汽車有限公司購買了這輛智界R7新能源汽車，花了28萬9800元人民幣（約4萬1439美元）買了一輛展車，還簽署了一份「客戶告知書」，主要內容是，車輛銷售方已經告知這輛車「屬於展車銷售，對於車輛展示痕跡（漆面和內飾）以及車聯網使用狀態」，劉先生一家已「確認知悉」。

汽車被拆解過程。（取材自1818黃金眼）
汽車被拆解過程。（取材自1818黃金眼）

劉先生表示，當時銷售跟他說，這部車是他們做直播用的，就放了幾個月，提車時公里數大概幾十公里，沒有維修紀錄。但提車後車輛也一直有些小問題，後來的發現更讓他覺得這輛車「不簡單」。

讓劉先生不能接受的是，2025年6月20日，因車輛小故障準備到交付中心處理時發生了事故，之後到交付中心定損，車輛一拆開，把他驚呆了，汽車防撞梁裡被拆開出現麻花和餅乾，這些是用戶中心給用戶吃的小零食，生產日期是2024年。銷售稱可能是有小動物跑進去，「是老鼠幹的」，讓他無法接受。

劉先生說，隨著這些小零食的取出，他提車後一直投訴的異響消失了，而對小零食進入保險桿內的原因以及處理方案，嘉興廣成廣盛公司和車企方面都一直沒有回覆他。

到了2025年12月份，他在車的右後座背面，發現了兩張標籤貼紙，上面有「座椅靠背總成」字樣，檢驗合格日期寫的都是2025年1月12日，但這輛車的登記證書和信息銘牌都顯示，車的出廠日期和製造年月都是2024年9月份。而他們找了三家門店都說這車沒有維修紀錄。

「我現在問他們要我的PDI（售前檢測）檢測報告，他們也是不給」，劉先生說，找上之前提車的門店工作人員，對方禁止劉先生進入並稱「我們現在是問界的門頭了」，無法回答相關問題。

「我找他們一個店總，我花了兩個月，為了承認就是開票單位是承擔責任。這個『三包法』不是有明確規定，我還走了個行政流程，又耽擱兩個月」，劉先生表示，開票單位就還是這家聲稱改賣問界的店。智界汽車400客服熱線則表示，劉先生反饋的這個問題，有工作人員正在對接當中。

劉先生買的智界R7展車。（取材自1818黃金眼）
劉先生買的智界R7展車。（取材自1818黃金眼）

保險

上一則

中國軍事專家揭福建艦今年主要任務：完全形成戰鬥力

延伸閱讀

皇后區歷史協會「古蹟假日屋之旅」 訪法拉盛5大景點

皇后區歷史協會「古蹟假日屋之旅」 訪法拉盛5大景點
節慶大餐改吃替代食品 恐產生反效果更不健康

節慶大餐改吃替代食品 恐產生反效果更不健康
向即將消失的歷史致敬…紐約地鐵卡餅乾熱賣

向即將消失的歷史致敬…紐約地鐵卡餅乾熱賣
麵包、糕點冷藏還是放室溫？專家說用這兩個因素判斷

麵包、糕點冷藏還是放室溫？專家說用這兩個因素判斷

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎