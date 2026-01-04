浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙江省嘉興市劉先生去年（2025）2月買了一輛智界R7展車，之後兩個驚人的發現讓他崩潰且迄今維權無門。劉先生稱，他買的車是2024年9月生產，卻出現2025年1月的3C檢驗部件；更離譜的是，車因故障送交付中心定損時，拆開防撞梁，裡面竟然出現售車公司接待客戶用的麻花和餅乾等零食，銷售還說是「老鼠幹的」；找當初提車的店維權，卻說他們已改賣問界，無法處理。劉先生說，他從去年6月維權至今未獲具體回應，讓他相當不滿。

據1818黃金眼報導，劉先生說，2025年2月16日，他們在嘉興廣成廣盛新能源汽車有限公司購買了這輛智界R7新能源汽車，花了28萬9800元人民幣（約4萬1439美元）買了一輛展車，還簽署了一份「客戶告知書」，主要內容是，車輛銷售方已經告知這輛車「屬於展車銷售，對於車輛展示痕跡（漆面和內飾）以及車聯網使用狀態」，劉先生一家已「確認知悉」。

汽車被拆解過程。（取材自1818黃金眼）

劉先生表示，當時銷售跟他說，這部車是他們做直播用的，就放了幾個月，提車時公里數大概幾十公里，沒有維修紀錄。但提車後車輛也一直有些小問題，後來的發現更讓他覺得這輛車「不簡單」。

讓劉先生不能接受的是，2025年6月20日，因車輛小故障準備到交付中心處理時發生了事故，之後到交付中心定損，車輛一拆開，把他驚呆了，汽車防撞梁裡被拆開出現麻花和餅乾，這些是用戶中心給用戶吃的小零食，生產日期是2024年。銷售稱可能是有小動物跑進去，「是老鼠幹的」，讓他無法接受。

劉先生說，隨著這些小零食的取出，他提車後一直投訴的異響消失了，而對小零食進入保險 桿內的原因以及處理方案，嘉興廣成廣盛公司和車企方面都一直沒有回覆他。

到了2025年12月份，他在車的右後座背面，發現了兩張標籤貼紙，上面有「座椅靠背總成」字樣，檢驗合格日期寫的都是2025年1月12日，但這輛車的登記證書和信息銘牌都顯示，車的出廠日期和製造年月都是2024年9月份。而他們找了三家門店都說這車沒有維修紀錄。

「我現在問他們要我的PDI（售前檢測）檢測報告，他們也是不給」，劉先生說，找上之前提車的門店工作人員，對方禁止劉先生進入並稱「我們現在是問界的門頭了」，無法回答相關問題。