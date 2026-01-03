我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CBS：官員證實川普下令空襲委國 首都至少7聲爆炸、有飛機飛過

委內瑞拉疑遭美空襲 馬杜洛宣布國家進入緊急狀態

開封黃河大橋多車連環追尾 巴士懸空險墜河恐怖畫面曝光

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
河南省開封黃河公路大橋2日發生多車連續追尾事故，一輛載有6人的巴士衝上護欄，車頭懸掛在半空中，險些墜橋。（取材自極目新聞）
河南省開封黃河公路大橋2日發生多車連續追尾事故，一輛載有6人的巴士衝上護欄，車頭懸掛在半空中，險些墜橋。（取材自極目新聞）

河南省開封黃河公路大橋2日發生多車連續追尾事故，驚悚的是，一輛載有6人的巴士衝上護欄，車頭懸掛在半空中，險些墜橋，所幸經過救援後，包括司機共6人成功脫困，且無生命危險。

湖北日報集團全媒體「極目新聞」報導，影片顯示，跨河大橋上一輛紫色大巴車部分車體沖出護欄，車頭損壞嚴重，右前輪還卡在護欄上，附近還有大貨車、私家車等多輛車輛因追尾停在路上，現場白色霧氣彌漫，能見度不佳。

大巴士是往返於長垣和商丘之間的通勤客車。車上的工作人員表示，事故發生於當天上午9時多，由於大霧瀰漫視線不佳，司機沒有注意到前面有車輛追尾，等發現時已來不及避讓，只好往沒有車的對向車道猛打方向盤，巴士因此撞上了大橋護欄，所幸沒有衝下去。

當時車上加上司機一共6個人，沒有人受傷，所幸經過救援後成功脫困，事發後乘客各自叫車離開了，巴士也被拖到修理廠。

另一名當天開車經過開封黃河公路大橋的網表示，2日上午10時他駕車經過時，遇到有交警值守在上橋處，經過詢問得知橋上發生了交通事故，「等到中午左右道路就解封了，我開車過橋時一切正常」。

瀟湘晨報報導，當地公安局就事件回應時，沒有提及有無人員受傷，僅稱目前該路段已通車，事故已經處理好了。

河南

上一則

拉攏南韓…習2個月內2度會李在明 但南韓民調僅12%對中有好感

延伸閱讀

還沒下車…日男拿行李慘困巴士艙內 10分鐘後才被救出

還沒下車…日男拿行李慘困巴士艙內 10分鐘後才被救出
FlyAway機場巴士班次密、行程穩 華人業者：省時省錢

FlyAway機場巴士班次密、行程穩 華人業者：省時省錢
我的巴士伴

我的巴士伴
華埠巴士打街和堅尼路交口信息亭 徵藝術家重新設計

華埠巴士打街和堅尼路交口信息亭 徵藝術家重新設計

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變