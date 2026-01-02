江西隆萊生物製藥廠發生窒息意外 3死3送醫

我的頻道

中國新聞組╱北京2日電

江西南昌進賢縣應急管理局1日晚間發布通報，位於進賢縣的江西隆萊生物製藥有限公司發生人員窒息事件，三人經搶救無效死亡，三人入院治療，目前情況穩定。

界面新聞報導，事發後，縣委縣政府立即啟動應急預案，組織相關單位全力開展現場處置、人員救治、善後處理等工作。事故原因及調查工作正在進行。

2025年12月31日晚間10時25分，江西隆萊生物製藥有限公司發生人員窒息事件，現場三人經搶救無效死亡，三人送醫治療後生命體徵正常。

公開資料顯示，涉事公司成立於2009年，主營原料藥及醫藥中間體生產，2012年與美國凱瑞斯德生化有限公司合併，由王鵬博士擔任董事長及總經理。

另據九派新聞報導，先前也發生過多起有限空間事故，2025年6月，北京某藥企員工在氮氣釋放操作中未檢測氧含量，因缺氧窒息死亡；2024年6月，河南平頂山一冷藏車違規載人，乾冰昇華導致車廂內二氧化碳濃度驟升，八人窒息死亡；2019年10月，安康汙水處理廠有工人墜池，盲目施救導致六人死亡。

專家強調，密閉空間作業需嚴格檢測氧氣、有毒氣體濃度，並配備防護設備。

中國2025年平均氣溫11℃ 再創歷史新高

2員工說家鄉話被罰50元？公司：離職員工想報復

被質疑調包 江西博物館稱所展出的米芾作品為原件

被調包？江西博物院「米芾三札」墨色無變化、遭疑印刷品

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

