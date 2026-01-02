江西隆萊生物製藥廠發生窒息意外 3死3送醫

江西南昌進賢縣應急管理局1日晚間發布通報，位於進賢縣的江西隆萊生物製藥有限公司發生人員窒息事件，三人經搶救無效死亡，三人入院治療，目前情況穩定。

界面新聞報導，事發後，縣委縣政府立即啟動應急預案，組織相關單位全力開展現場處置、人員救治、善後處理等工作。事故原因及調查工作正在進行。

2025年12月31日晚間10時25分，江西隆萊生物製藥有限公司發生人員窒息事件，現場三人經搶救無效死亡，三人送醫治療後生命體徵正常。

公開資料顯示，涉事公司成立於2009年，主營原料藥及醫藥中間體生產，2012年與美國凱瑞斯德生化有限公司合併，由王鵬博士擔任董事長及總經理。

另據九派新聞報導，先前也發生過多起有限空間事故，2025年6月，北京某藥企員工在氮氣釋放操作中未檢測氧含量，因缺氧窒息死亡；2024年6月，河南 平頂山一冷藏車違規載人，乾冰昇華導致車廂內二氧化碳濃度驟升，八人窒息死亡；2019年10月，安康汙水處理廠有工人墜池，盲目施救導致六人死亡。

專家強調，密閉空間作業需嚴格檢測氧氣、有毒氣體濃度，並配備防護設備。