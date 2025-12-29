江蘇男強姦女友判3年 出獄復合卻因爭吵掐死她 網震驚

男子被女友報警稱強姦獲刑3年，出獄後兩人復合，但在爭吵時男方竟掐死女方；法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

中國江蘇昆山有一名男子曾因強姦女友被判刑3年，刑滿出獄後兩人復合，最終再因爭吵釀成命案。2025年10月15日，男子劉某與女友晶晶在江蘇昆山打工期間，因生活瑣事發生爭執，劉某在爭吵中掐住晶晶頸部，致其窒息身亡。案發後，警方以涉嫌故意殺人罪對劉某刑事拘留，案件目前仍在進一步辦理中。這起社會事件瞬間引爆網路，登上熱搜。

綜合紅星新聞、深港在線報導，兩人在2022年7月時同為在校大學生，劉某與晶晶在暑假期間見面同住。期間，晶晶報警，指控自己在生理期遭到劉某強姦。盡管在劉某被羈押期間，晶晶曾透過傳訊息表達過關心甚至愛意，並表示不希望劉某坐牢，安陽市文峰區人民法院仍審理認為，這些情感表達並不能否定劉某違背女方意志發生性關係的事實。最終，劉某因強姦罪被判處有期徒刑3年，雖經上訴，二審法院仍維持了原判。

沒想到，2025年7月13日，劉某刑滿釋放後，他與晶晶竟再度復合，重新走到了一起。劉某母親向記者表示，事發後劉某第一時間聯繫她，稱自己「做了錯事」，並要求報警。她轉述稱，當天兩人爭吵的導火索，與晶晶提及「之前的事情」有關，導致劉某情緒失控。警方隨後介入調查，並依法對劉某採取刑事拘留措施。

悲劇發生後，網路上充斥著網友震驚、憤怒與沉痛的反應和留言。許多網友為晶晶感到深深的惋惜與不捨。有心理學家指出，受害者有時會陷入一種「創傷紐帶」，對施虐者產生畸形的情感依賴，這使其難以脫離危險的關係。警方表示，案件仍在依法辦理中，相關情況以最終司法處理結果為準。