慘遭綁架殺害…遺體停太平間900天 河南偽娘羅大美下葬

河南網紅羅大美生前照片。（取材自揚子晚報）

擁有近300萬粉絲、以男扮女裝成偽娘而為人熟悉的網紅「羅大美」（本名尚某鋒）2023年7月慘遭綁架殺害，遺體更被藏屍於紅薯窖中。揚子晚報報導，12月初二審開庭，並當庭宣判，依法裁定駁回余金生、沙玉姣、楊恆3人上訴，維持一審判決，並報請最高人民法院核准余金生死刑 。近日羅大美的妹妹發文稱，在親屬的陪伴下，哥哥的後事已經妥善完成。在一個小小的儀式裡，和家人朋友一起送了哥哥最後一程。遵循傳統，讓他安靜入土，回歸自然。

▲ 影片來源：youtube平台＠一覽新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據九派新聞報導，羅大美的母親在二審結束後，曾稱拿到判決書後就去接兒子回家，此前羅大美的遺體已停放在醫院的太平間880餘天。

據報導，此案於10月24日，南陽市中級人民法院以故意殺人罪、搶劫罪判處被告人余金生死刑；以搶劫罪判處被告人沙玉姣死刑，緩期2年執行；以搶劫罪判處被告人楊恆有期徒刑13年；對3名被告人依法適用剝奪政治權利、沒收財產、罰金等附加刑，並責令退賠被害人親屬經濟損失。

12月5日下午，澎湃新聞獲悉，河南 省高級人民法院在南陽市中級人民法院二審開庭審理此案，庭審歷經7個多小時後，法官當庭宣判，維持原判。

羅大美的母親介紹，法庭宣布維持余金生死刑判決後，余金生當庭大吵大鬧，大喊冤枉他，表示不服，而後被法警帶離法庭。

「羅大美」的妹妹小尚日前曾告訴南方都市報記者，哥哥遇害兩年多仍未下葬，「目前我們希望先等二審結果出來，之後考慮再選地方，準備把他帶回老家」。

12月5日開庭前，羅大美的家屬接受採訪。（取材自揚子晚報）

羅大美遇害已兩年，對於等待判決的日日夜夜，羅大美母親說：「分分秒秒都是在煎熬、折磨、痛苦中度過。」

根據「極目新聞」報導，羅大美本名未公開，案發時年輕有為、活躍於社群平台。2023年7月5日晚間，他遭熟識的男子餘某以約見名義誘騙至南陽一處出租屋。餘某與其同居女友沙某、同夥楊某聯手將其控制後，轉移至南召縣一村落，並多次脅迫他轉帳共約200萬元人民幣（約28萬美元）至指定帳戶。不料，7月7日凌晨，餘某在單獨與羅大美相處時將其殺害，並將遺體埋於村中紅薯窖。法醫鑑定指出，死者頸部遭受鈍器與銳器重創，導致窒息及頸動脈斷裂、頸椎分離而死。

據報導，羅大美遇害後，父親變得沉默寡言，面對媒體採訪時經常一言不發地蹲在牆角默默流淚。羅大美的妹妹小尚說，為了哥哥的案子，母女倆都患上重度抑鬱和焦慮。哥哥去世以後，作為家中唯一孩子，她開始被迫成長起來，帶著父母站在媒體的聚光燈下，為哥哥發聲，希望為哥哥討回公道。

每一次站在媒體的鏡頭前，就意味著要再一次揭開記憶的傷疤，但小尚說她別無選擇。她表示，既然作為受害者家屬站了出來，就是要向公眾呈現這個案件的一些事實、證據、真相。

羅大美母親說，她會經常夢見兒子。上一次，她在夢裡「遇見」羅大美時，對兒子說：「大美，這回你走，我跟你去南陽去，你走到哪我跟到哪，我保護著你。」夢境之中，羅大美告訴母親：「中！」