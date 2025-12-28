河南50歲男 愛奇藝會員充值到2043年 1原因無法退費

我的頻道

中國新聞組／杭州28日電
黃先生稱自己的房貸才30年。(取材自都市快報)
河南許昌黃先生25日稱，愛奇藝會員充了25年，現在想退費卻遇到了難題。他表示，之前一直是家人在用，最近開始看劇才發現會員從2017年充到了2043年。「再怎麼喜歡愛奇藝也不可能充20多年會員，房貸才30年，」他說，「會員25年，我都50多歲了，有必要嗎？」

都市快報報導，據黃先生介紹，自己平時不看劇，「最近在家裡閒得慌，然後看劇突然發現愛奇藝有廣告，一看這會員到期時2043年。」2017年開始充值，當年充了五次，2018年後又多次充值，直接充到了20年後。

黃先生說，自己後來問了家裡人才知道，當時2017年、2018年的時候是有優惠的，一下子充了很多年。「要是我肯定不會充這麼長時間的，誰知道20年後什麼變化呢」。

「會員25年，我都50多了，有必要嗎？我是多熱愛愛奇藝，還是愛奇藝對我多好。」黃先生表示，「再怎麼喜歡愛奇藝也不可能充20多年會員，房貸才30年。」他發現這一情況後，自己聯繫愛奇藝客服。客服表示，未消費的訂單是可以退費的，但是退費的時候又遇到新的難題。

黃先生說，客服告知他可以原路退回「2018年1月2日到2018年4月20日充值的共計14筆官方年費訂單」，但由於之前自己充值的支付寶帳號已經沒有在使用，而且被別人註冊，「原路退回只能退到別人帳號上，我肯定不同意，但客服表示只有這一個解決方案」。

客服表示，目前已經將上述情況再次反饋給專人核實處理中。對此，黃先生表示對方就是在推諉扯皮。

對此，網友紛紛評論，「尖叫夜發給你個終生成就獎」、「奇藝沒有愛，會員傳三代」、「傳三代也沒用，還有超級會員的。要不然還是有很多看不到」、「最氣人的會員充了沒多大用，進去了還要再收費」、「看著這個哥們，有點搞笑，又有點無奈」、「淡定，我QQ會員都2099年了」、「哈哈哈哈，房貸也才30年，你一個會員都直接充25年，這對愛奇藝，絕對是真愛，要給你股份的」。

黃先生稱愛奇藝是在推諉扯皮。(取材自都市快報)
