我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙、皇后區聖誕接連傳火災 疑為電單車鋰電池與垃圾桶起火

防青少年成癮 霍楚簽法要社媒加警語

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

近日有網民在網上發帖稱，自己連續4年投保某保險公司家庭醫療險，今年點續保鏈接時卻被拒，轉投其他保險公司，發現自己一家3口都被這家保險公司拉黑，想換其他公司也被風控，他氣得向銀保監會投訴。涉事保險公司人員表示，這名網民續保被拒，是因其在某醫院國際部住院5天期間點了總計早餐點了總計48頓VIP套餐，不僅自己吃還「請客」招待探視的親朋好友，卻要求保險公司全額報銷，超出合理範圍。公司只有拒絕其續保。

據揚子晚報報導， 這位客戶發帖稱，他們已經連續4年投保該保險公司的家庭單，12月16日是保險到期日，他提前幾天和經紀人談續保事宜，但在續保時系統提示「投保多次未成功，請聯繫保險公司」。他的保險經紀人多次和保險公司溝通，但該公司堅持拒絕續保。他想轉投其他保險公司，但發現一家3口被這家保險公司拉入黑名單之後，想換其他公司也被風控。

據了解，這個家庭醫療險是一個中端醫療險，住院0免賠，包括國際部、特需部、VIP部等醫療，不僅保障醫藥費和陪護費，還可以報銷膳食費等費用，保險為一年期，其條款規定不保證續保，客戶在到期時需要重新申請，並經該公司審核同意後方可續保。

該客戶在帖子中說，今年因為理賠糾紛投訴過該公司，原因是保險公司認為一部分理賠不合理，不過他的保單到期前的理賠都正常賠付了。他打銀保監會電話反映情況，銀保監稱不會因為投訴過就拒絕續保，但仍未能成功續保。

之後有疑似該保險公司的工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天，早餐點了14頓，午餐點了18頓，晚餐點了16頓，全部為58元的VIP套餐，要求保險公司全額報銷。

保險公司到醫院調研，了解到該客戶除了自己點套餐，來探望親朋好友吃飯全部記在其名下，該客戶稱，每個套餐裡只有一個菜能吃，但不可能一餐只吃一個菜，所以點了多份。保險公司拒絕理賠額外的餐費，他就向銀保監會投訴。之後保險公司進行了賠付，但在該客戶保險到期後，拒絕為其續保。

該保險公司表示，已經完成了對該名客戶的理賠服務，這個產品是短期健康險，從產品特性和監管規則方面來說都不保證續保。

相關報導衝上微博熱搜，網友們紛紛留言表示支持保險公司：「終於有我站保險公司的時候了」，「一個人薅羊毛，全體成員買單，大鍋飯就是這麼黃的」，「這羊毛薅的」，「保險公司的意思只能賺不能賠唄，餐費不合理可以拒賠」，「那也不能一餐20個菜吧」，「這個是廣告吧」，「這波站保險公司」，「還有理了」。

保險 微博

上一則

鄰居樓道堆鞋架 男子掛爺爺遺照終逼清理 網：幹得漂亮

延伸閱讀

紐約白石鎮3級火災 華人住戶暫難居住 律師籲速聯繫保險

紐約白石鎮3級火災 華人住戶暫難居住 律師籲速聯繫保險
保險公司網站心理醫師名單有誤 病患無法看診而提告增加

保險公司網站心理醫師名單有誤 病患無法看診而提告增加
Allstate伊州房險費明年調高9% 消費者團體：太誇張

Allstate伊州房險費明年調高9% 消費者團體：太誇張
房屋保險又要漲 Allstate調高伊州房險費率9%

房屋保險又要漲 Allstate調高伊州房險費率9%

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >