送小朋友放學回家…江西幼兒園長駕車墜塘 8人喪命

事發地的池塘。（取材自都市快報）

江西彭澤縣發生一宗車輛落水事故，造成八人死亡。有當地村民稱，出事車輛由當地幼兒園園長羅某駕駛，事發時正送多名兒童回家。事故車是一輛七座車，平時主要負責接送孩子，事發地是一處池塘下坡路段，推測是雨天路滑失控。目前調查、善後處置等工作正在進行。

綜合媒體報導，江西彭澤縣公安局發布警情通報稱，23日下午4時許，彭澤縣定山鎮響水村鄉村道路發生一宗車輛落水事故，造成八人死亡。

據了解，有附近村民看到水面冒泡，欄桿損毀報警。事故車是一輛七座的SUV ，平時主要負責接送孩子。事發地是一處池塘且是下坡路段，推測是雨天路滑，車輛轉彎時失控。

住在池塘邊的村民稱，墜入池塘的車輛事發當日已被打撈上岸。事發前，羅某某駕駛轎車正送多名兒童回家，由東向西行駛經過池塘時，墜入水中。

另有池塘邊村民透露，事發池塘水深超三米，岸邊圍欄早已所剩無幾，僅用鐵絲臨時扎著木桿防護。

一名村民表示，涉事幼兒園是一家私立幼兒園，他朋友四歲的孩子在此次事故中遇難。

事發後，池塘邊散落著車輛碎片，還有一隻兒童的鞋子，現場流出的視頻顯示，道路上曾躺著六名孩童，涉事轎車隨後被吊車打撈上岸。