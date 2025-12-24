紐時：萬科20億債券獲30日寬限期 違約危機暫除

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
中國房地產開發商萬科表示，其債券持有人已同意一項方案，給予公司30天的寬限期來協商償還一筆20億元人民幣(約2.8億美元)的債券。萬科是中國曠日持久的房地產危機中又一家陷入困境的公司。

紐約時報報導，債券持有人22日的投票結果為萬科提供暫時的喘息之機，避免其因未能償還一筆於12月15日到期的債券立即陷入違約的境地。不過，債券持有人再次否決萬科將還款期限延長一年的提議。

根據提交給港交所的一份文件，萬科擁有超過12.6萬名員工，負債逾500億美元，公司必須在1月28日前達成協議，或推遲付款，或償還本金來避免違約。

萬科成為檢驗中國政府如何應對長期房地產危機的最新、最緊迫的考驗。這場危機已擾亂經濟，並考驗政策制定者是否有決心救助負債累累的開發商——即便袖手旁觀可能會將金融體系推向崩潰的邊緣。

中國官員此前並未出手拯救曾被視為中國最大兩家房地產開發商的恒大和碧桂園，兩間公司最終都在巨額債務的重壓下崩潰。恒大兩年前申請了破產保護。大約在同一時期，碧桂園也發生債券違約，部分債權人要求對其進行清算。

外界對萬科的看法與這兩家民營開發商不同，因為其最大股東是國有企業深圳地鐵。深圳地鐵在過去幾年中多次向萬科提供貸款，以幫助其履行與債務相關的義務。

信用評級機構惠譽在本月的一份報告中指出，萬科與債券持有人的談判表明，「中國當局更傾向於市場導向的支持方式，而非對個別開發商—即便是一些與政府有關聯的實體—提供全面兜底式支持。」

