浙金中心爆雷200億引發抗爭 祥源老董俞發祥被帶走

中國新聞組／北京24日電
浙金中心爆雷，大批投資人連日抗爭。（視頻截圖）
浙金中心爆雷，大批投資人連日抗爭。（視頻截圖）

中國浙金中心多個金融產品11月驚傳爆雷，規模高達人民幣200億元(約28億美元)，受害近萬人。大批投資人連日來圍堵浙江省政府、寧波市政府抗爭，期間多人被捕，讓官方顏面無光。坐擁三家上市公司的知名浙商俞發祥已因此被警方帶走。

香港01報導，祥源文旅、交建股份、海昌海洋公園三間上市公司22日同步發布公告稱，公司於當日收到公司實際控制人俞發祥家屬通知，俞發祥因涉嫌犯罪被紹興市公安局採取刑事強制措施，案件正在調查過程中。

公告指出，截至披露日，三間上市公司均未收到有關機關要求協助調查的通知，公司控制權未發生變化，生產經營一切正常，上述事項暫未對公司正常生產經營產生重大影響。

澎湃新聞報導，這次事件是「祥源系」債務風險持續發酵結果。自11月28日起，浙江浙金資產運營股份有限公司（原浙江金融資產交易中心，下稱「浙金中心」）平台上，由祥源控股及俞發祥提供連帶責任擔保的多款金融資產收益權產品陸續出現到期無法兌付，或無法兌付收益的情況，涉及規模高達200億元。

浙金中心由浙江省政府、寧波市政府控股40%。

12月7日，祥源文旅集團旗下兩間上市公司，祥源文旅和交建股份發布公告，強調相關產品與上市公司無關、不承擔擔保責任。同時提到實控人俞發祥承擔連帶保證責任的金融產品出現部分逾期兌付。

債務風險爆發後，紹興市組建工作組進駐企業，一方面排查企業資產及負債情況，另一方面督促企業履行債務責任。在債務風波和工作組進駐同時，祥源系核心股權已被大量凍結。16日，交建股份率先披露，控股股東祥源控股及實控人俞發祥所持公司股份已被司法凍結、輪候凍結及司法標記。

公開資料顯示，俞發祥現任祥源控股集團有限責任公司董事長，旗下擁有海昌海洋公園、交建股份及祥源文旅等多間上市公司。2025年10月，俞發祥以145億元身家列胡潤百富榜第465位。

