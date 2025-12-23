中國女乘客在歐洲郵輪蒸發 母：登船當天是她32歲生日

中國女子董秦（右圖）在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左圖）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

一名中國女性乘客近日在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪 上失蹤，引發多國關注。郵輪公司稱，這名女乘客董秦12月10日在西班牙上船，參加地中海航線旅行，12日郵輪在法國馬賽靠港便失去聯繫，但船上紀錄顯示董秦並未在馬賽正式下船，可能是在郵輪上失蹤，該公司已報警尋人，並稱董秦在船期間僅消費過一杯橙汁。董秦母親正辦理簽證 ，將前往當地尋人。她說，女兒在德國 當護士，登船當天是她32歲生日。

據瀟湘晨報報導，郵輪公司證實，董秦（音譯）是10日在西班牙帕爾馬·德馬略卡獨自登上「愛達月光號」，參加地中海航線旅行，此後從未辦理過正式下船手續。

這艘郵輪於12日上午8時許抵達馬賽。船上紀錄顯示董秦未在馬賽正式下船，但朋友們在當晚8點（郵輪駛離馬賽兩小時後）仍向她發送過短信。郵輪公司明確說，「經核實，秦女士自12月10日登船後未辦理過正式離船手續」，並已在郵輪返回德馬略卡後報警。

由此推斷，董秦並非被遺落在法國蔚藍海岸的熱門港口，而很可能於當晚在郵輪上失蹤。紀錄顯示，董秦在船期間僅消費過一杯橙汁，是非酒精飲料。目前尚無法確認是否發生落水事件，但未有緊急警報或搜救行動的報告。

截至22日，董秦已經失聯近十日，目前多方已介入調查。報導稱，近期歐洲已發生多起郵輪乘客失蹤後自行出現的案例，且同樣未觸發落水警報。

據新京報報導，董秦朋友母女士表示，董秦近期在德國居住，12日晚7點48分最後一次和朋友聯繫。郵輪公司稱郵輪10日從西班牙出發，12日在法國馬賽靠港。15日返回馬略卡後，郵輪公司報警。

董秦母親說，她計畫辦理簽證，前往當地尋找女兒。中國駐德國大使館工作人員證實董秦失聯，並表示正跟進處理。

此事件經媒體報導後，衝上微博熱第一。網友們大都猜測董秦可能落海，至於落海原因可能有「為拍出驚艷效果的照片掉海裡了，卻沒人看到」、「要麼自己失足意外，要麼被人推下去的」、「消失的她？」、「偷渡？潤了？」、「消失在公海？誰家二代？」、「獨自遠途旅行太危險了，要是突然遭遇意外，無法及時報警，也沒人幫忙救助，默默地消失」。

另據紅星新聞報導，董秦母親22日表示，登船當天正是女兒32歲生日，這也是女兒的第一次獨自遠遊。 11日董秦還在和姨媽聯繫，回覆姨媽祝賀自己生日快樂的訊息。12日，董秦在與越南同事最後一次聯繫後，就一直處於失聯狀態。