我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

紐約車險年均逾4000元 民團促州府介入

武漢男鑿穿金店 偷170萬黃金埋祖墳墓碑後 只樂85小時

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
金店牆體被鑿開一個大洞。(取材自極目新聞)
金店牆體被鑿開一個大洞。(取材自極目新聞)

近日武漢黃陂區一家珠寶店凌晨遭遇盜竊，嫌疑人鑿穿相鄰商鋪牆體潛入店內，盜走約1783克黃金，價值170餘萬元(人民幣，下同，約24.1萬美元)。警方歷經85小時連續偵查，最終鎖定並抓獲嫌疑人，並在其隨州老家祖墳墓碑後起獲大部分被盜黃金，案件引發關注。

據極目新聞報導，黃陂區盤龍城一珠寶店報警稱店內失竊。店員在早上上班時發現，金店大門右側牆壁破了一個大洞，店內櫃台一片狼藉，6個黃金首飾櫃台已被清空。警方到場發現，金店配電箱遭人為破壞，店內監控因斷電失效。大門右側牆壁被砸出一個可容人通過的大洞，相鄰手機維修店的門鎖被撬。初步判斷，嫌疑人應是先撬門進入手機店，再鑿穿隔牆，潛入金店實施盜竊，失竊黃金約1783克。

警方調取周邊監控發現，案發凌晨2時52分至4時47分，一名全身包裹嚴密的男子進出手機店，警方指出「嫌疑人反偵查意識很強，現場幾乎沒有留下有價值線索。他全程偽裝，有意躲避監控。」經擴大排查高速及主要通道監控，經過20多個小時不間斷的視頻追蹤，警方鎖定一輛案發前後往返隨州與武漢的白色轎車，並確認駕駛人為有犯罪前科的隨州籍男子魏某某。

3天後，警方在鹹寧通山將魏某某抓獲。其供述因賭債纏身策劃盜竊，並提前踩點、準備工具作案。案發後他供述稱，「我先變賣了400多克黃金，抵了部分債。」剩下的黃金因為覺得放哪裡都不安全，便用布包好，埋在了隨州老家祖墳的墓碑後面。他原本盤算著，等贓物全出手便立刻逃往境外，暫避風頭，但「沒想到，警察來得這麼快。」警方起獲1300餘克黃金並追回部分贓款，目前魏某某已被刑事拘留，案件仍在進一步辦理中。

民警現場清點被盜的黃金。(取材自極目新聞)
民警現場清點被盜的黃金。(取材自極目新聞)
黃金藏在祖墳墓碑後。(取材自極目新聞)
黃金藏在祖墳墓碑後。(取材自極目新聞)

武漢

上一則

「我養妳」當證據 滬女拒還前男友40萬 測謊卻逆轉

下一則

10年前百萬買紅木家具 扶手斷裂面曝真相 浙男喊退貨

延伸閱讀

不一定臉歪嘴斜 6旬裁縫師手麻、視力模糊…非典型中風

不一定臉歪嘴斜 6旬裁縫師手麻、視力模糊…非典型中風
山東萊州如何發現亞洲最大海底金礦？

山東萊州如何發現亞洲最大海底金礦？
台水煎包老闆打造超狂金項鍊 3公斤市值逾1300萬

台水煎包老闆打造超狂金項鍊 3公斤市值逾1300萬
年均增速超過30% 武漢AI產業今年規模有望破千億人民幣

年均增速超過30% 武漢AI產業今年規模有望破千億人民幣

熱門新聞

解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重