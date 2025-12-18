我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

甩鍋式滅口？員工與市監局官員互毆 拼多多開除「整支團隊」

中國新聞組／北京18日電
網路瘋傳「多名拼多多高管與中國市場監管總局工作人員互毆」的消息，拼多多股價大跌。（路透資料照）

中國電商平台「拼多多」的員工日前傳出與上門檢查的監管機關官員發生肢體衝突後，一度造成股價下跌，公司努力平息事件影響。據拼多多有關消息人士16日透露，因「12月3日發生的打架事件」，拼多多的政府關係部門有多名員工被辭退，「開除上海的一整支政府關係團隊」，網傳人數達30人。

彭博日前報導，拼多多員工與中國政府官員至少發生兩次衝突；當時「國家市場監督管理總局」官員正在調查手拼多多平台是否涉嫌虛假送貨。衝突發生後，警方逮捕多名公司員工。

中國的市場監管總局有很大的權力，2020年帶頭調查阿里巴巴集團「壟斷」的情況，最終變成對全中國網路業的大規模整肅。據了解，即使中資大企業與監管部門關係緊張，但雙方見面時發生肢體衝突情況極為罕見。

聯合早報報導，有經常發布獨家中國官場新聞的記者10日下午在微博發文稱，「拼多多，拼多多，這是真的很『拼』啊」；一個以中國科技行業人士為主的社交平台上，多名中國知名的科技「大V」也在討論此事。此外，多個中國網民當晚使用的中資券商平台上，拼多多的討論區已經被「互毆」傳聞洗板。

拼多多10日美股開盤後跌超2%，盤前交易中一度下跌逾3%。

網上有消息指出，，國家市監總局官員3日突然到拼多多上海總部監督檢查，可能與該公司副總裁文學跳槽到小紅書有關，文學曾任國家市監總局廣告司副司長。

為了平息此次風波，網傳有約30名員工被辭退，有員工批評，自己當天根本不在上海，是被「殺良請罪」的替罪羊，被辭退的員工呼籲拼多多全面徹查「12.3」事件，稱這是一場「甩鍋式的滅口」。

財新網指出，市監調查的事由未披露，但有相關消息人士稱或因「虛假發貨」的舉報。所謂虛假發貨常常發生在電商「刷單炒信」中，而「刷單炒信」是指網絡賣家為了營造商品熱銷、用戶口碑好的形象，提升商品搜索排名，通過各種虛假交易的方式，虛構成交記錄及用戶好評，借此欺騙平台以及消費者，達到吸引更多的消費者瀏覽和購買的目的，謀求非法利益。刷單炒信、虛假發貨在電商大促期間較為頻繁。

員工與市監局官員互毆 拼多多開除30人
