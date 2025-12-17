我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

稱日均100元… 旅居養老爆雷 老人們困酒店 棺材本打水漂

中國新聞組／北京17日電
上海海景海港大酒店為廣州昌松之家旅居服務有限公司提供基地。(取材自上觀新聞)
上海海景海港大酒店為廣州昌松之家旅居服務有限公司提供基地。(取材自上觀新聞)

中國近年來步入老齡化社會，不少商家紛紛發展起「旅居養老」業務，也萌生「高額返利+免費旅遊」的養老騙局。近日，廣州旅居服務公司「昌松之家」爆雷後，眾多老人被困在上海酒店，他們原以為可以享受「全國旅居」的悠閒晚年，如今卻只能住在這個冷清的酒店。

上觀新聞報導，昌松之家旅居養老項目出現問題後，今年4月，在上海的第一個旅居基地浦津國際酒店關停，入住老人一夜之間被迫撤離，一部分轉移到了奉賢區海景海港大酒店。這裡位置偏僻，交通不便，酒店裡很多房間沒有電視和網絡，衛生需要老人自己打掃，吃飯需要自帶碗筷去食堂排隊打飯。

一位83歲的張奶奶談起昌松之家的養老旅居項目，稱自己已經放棄退款希望，「在這裡能過一天是一天，」她說，「雖然4萬多元(人民幣，約5600美元)的養老錢打了水漂，但我真的不算多的」。

另一位70多歲的盛先生表示，當時看到「昌松之家」宣傳在全國16家基地，人均100多元就能包食宿，確實匹配他當下「說走就走」的生活狀態，並在浦東新區浦津國際酒店體驗三天兩夜住宿。

當時，銷售人員稱，這個項目每個月都會發車出去旅遊，與盛先生「有業務合作的空間」，參加這個項目還能從中拿到返利。最後，他先後購買了一張價值9萬6228元、有效期3年的會員卡，和一張3萬5640元、1年有效期的會員卡，累計超過13萬元。

但事後，銷售人員承諾的「返還」並未如期到帳。盛先生多番催問後，才在2024年底收到3個月的返利。到2025年3月盛先生再次聯繫銷售總監時，對方說了實話，「現在昌松風雨飄搖，每天都在安撫客戶，解決問題」。盛先生投入的十幾萬元回收無望。

還有一位葛阿姨也砸20萬元買了3年的卡，在浦津酒店入住才一年三個月，這家酒店就關閉了。她和一部分會員先被安排到浙江磐安的某處酒店居住一個月，然後又回到上海住進了奉賢海景海港大酒店。

如今，這些原以為可以享受「全國旅居」悠閒晚年的老人，被困在這個冷清的酒店裡無處可去，不僅衛生需要自己打掃，吃飯需要自帶碗筷去食堂排隊打飯，吃完還得自己清洗碗筷，和當初的「旅居養老」承諾完全不同。

上一則

彭博刊文回顧關稅戰：美國需放棄「戰勝中國」的想法

延伸閱讀

中共中央財辦：擴大內需是中國2026排首位重點任務

中共中央財辦：擴大內需是中國2026排首位重點任務
凌峰助陣高凌風之子 葛兆恩感動：夢想成真

凌峰助陣高凌風之子 葛兆恩感動：夢想成真
日送百單、2個月休1天… 00後上海跑外賣 5年存下112萬

日送百單、2個月休1天… 00後上海跑外賣 5年存下112萬
雙城論壇12/28舉辦 將簽新MOU 盼推進小貓熊交流計畫

雙城論壇12/28舉辦 將簽新MOU 盼推進小貓熊交流計畫

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友