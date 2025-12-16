杭州摳男半年花38萬「美容」 妻查出：單日13人次服務

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
桐廬的袁大姐談及丈夫在美容院的消费，聲音都在發抖。（視頻截圖）
浙江杭州桐廬近日傳出一起高額美容消費爭議。一名男子平日理髮僅選擇10元（人民幣，約1.4美元）快剪，卻在短短半年內於美容院消費高達38.8萬元（約5.5萬美元），引發家屬質疑相關業者存在誘導消費行為。當事人妻子袁女士表示，直到今年11月發現丈夫仍持續向美容院轉帳，才察覺事態異常。

網易號「詩意世界」報導，袁女士指出，整起事件源於今年5月丈夫在超市門口收到的一張「38元5次剪髮」宣傳卡。丈夫老盧回憶，進店後對方先提供洗頭服務，剪髮結束後稱可「免費體驗按摩」，未說明價格便引導他上樓。過程中，店員要求必須購買套裝方案，老盧因此首次就支付了上萬元。

隨著消費次數增加，金額不斷累積。袁女士整理消費紀錄發現，丈夫半年內共到店31次，每次約1小時。其中8月10日單日竟出現11個套裝、13人次服務的紀錄。對此，老盧起初難以解釋，僅表示最多一次有4名技師同時服務，分別負責頭部、手部與腳部。

涉事門店同時懸掛「禾順」與「華頌」兩塊招牌。店主姚姓負責人起初僅承認8個服務項目，直到袁女士出示拍攝的消費檔案後，才改口表示13人次屬於套裝售後內容，屬正常情況。

涉事的美容院。（視頻截圖）
袁女士進一步發現，丈夫手機內的聊天紀錄已被清空，但付款紀錄中反覆出現「瑤」、「雅」兩個暱稱。老盧隨後坦承，曾將手機與密碼交由店內人員操作，付款完成後即刪除提醒訊息，並自行清除聊天紀錄，原因是「怕老婆吵」。更令家屬震驚的是，相關花唄與信用卡借款操作，皆由上述兩名人員代為完成，老盧對實際消費總額並不清楚。

事件曝光後，商務部門與市場監管部門介入調查。相關單位排除涉黃情形，認定消費行為屬本人簽字自願，但指出該門店違反預付卡單筆2000元上限規定，最終要求退還13.1萬元，並責令限期整改。

此案也引發輿論關注，不少網友質疑低價引流、反覆推銷與代操作付款的商業模式，提醒消費者提高警覺。袁女士則呼籲，家人不應隨意交出手機與密碼，若遇到明顯超額儲值情形，應及時向主管機關反映。

