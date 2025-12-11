中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

近日，一起發生在英國倫敦某大學同學間的惡性凶殺案即將迎來判決。26歲的美國籍留學生 約書亞·邁克爾斯（Joshua Michals）被判謀殺罪名成立，受害者是與其同在倫敦大學金史密斯學院攻讀碩士學位的31歲中國女留學生王哲（Zhe Wang，音譯）。庭審披露的細節顯示，這起悲劇的導火索，是受害者多次要求被告進行性病（STD）檢測。

揚子晚報報導，據倫敦警察局披露的細節顯示，邁克爾斯與王哲於2023年秋季入學後相識，並建立了戀愛關係。然而，隨著交往深入，兩人關係逐漸惡化。據警方解開兩人的手機聊天記錄顯示，王哲曾多次要求邁克爾斯去醫院做性病檢測，以確保健康安全，但這一訴求卻成了兩人關係緊張的根源。

王哲約邁克爾斯於2024年3月20日當面溝通。這一天，成了她生命的終點。調查顯示，案發當天19時17分，邁克爾斯給王哲發送了最後一條信息：「到了」。隨後他進入了王哲位於倫敦路厄斯罕的住所。

僅僅40分鐘後，邁克爾斯的打車行程記錄顯示他離開了案發現場並返回自己的住處。然而，在離開後長達近四個小時的時間裡，他並沒有呼叫急救或報警。

庭審中，邁克爾斯稱犯案後，第一時間撥通了遠在美國的父親的電話，並在父親的幫助下聯繫了律師。直到當天23時08分，在諮詢完法律意見後，他才打電話報警。他在電話中謊稱發生了一起「嚴重事件」，並強調自己已不在現場。

當警方趕到現場時，發現王哲已倒在血泊中。屍檢報告指出，受害者面部身中兩刀，且頸部遭受了持續性地壓迫，屬於機械性窒息與刀傷合並致死。