中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中國新聞組／北京11日電
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）
近日，一起發生在英國倫敦某大學同學間的惡性凶殺案即將迎來判決。26歲的美國籍留學生約書亞·邁克爾斯（Joshua Michals）被判謀殺罪名成立，受害者是與其同在倫敦大學金史密斯學院攻讀碩士學位的31歲中國女留學生王哲（Zhe Wang，音譯）。庭審披露的細節顯示，這起悲劇的導火索，是受害者多次要求被告進行性病（STD）檢測。

揚子晚報報導，據倫敦警察局披露的細節顯示，邁克爾斯與王哲於2023年秋季入學後相識，並建立了戀愛關係。然而，隨著交往深入，兩人關係逐漸惡化。據警方解開兩人的手機聊天記錄顯示，王哲曾多次要求邁克爾斯去醫院做性病檢測，以確保健康安全，但這一訴求卻成了兩人關係緊張的根源。

王哲約邁克爾斯於2024年3月20日當面溝通。這一天，成了她生命的終點。調查顯示，案發當天19時17分，邁克爾斯給王哲發送了最後一條信息：「到了」。隨後他進入了王哲位於倫敦路厄斯罕的住所。

僅僅40分鐘後，邁克爾斯的打車行程記錄顯示他離開了案發現場並返回自己的住處。然而，在離開後長達近四個小時的時間裡，他並沒有呼叫急救或報警。

庭審中，邁克爾斯稱犯案後，第一時間撥通了遠在美國的父親的電話，並在父親的幫助下聯繫了律師。直到當天23時08分，在諮詢完法律意見後，他才打電話報警。他在電話中謊稱發生了一起「嚴重事件」，並強調自己已不在現場。

當警方趕到現場時，發現王哲已倒在血泊中。屍檢報告指出，受害者面部身中兩刀，且頸部遭受了持續性地壓迫，屬於機械性窒息與刀傷合並致死。

警方隨即前往邁克爾斯住所將其逮捕，並在屋內搜出了帶有受害者血跡的衣物。儘管鐵證如山，邁克爾斯在最初的審訊中拒絕回答任何關於兩人關係或案發經過的問題。他甚至試圖刪除了手機內的所有證據，並清理了受害者住所的物理痕跡，但警方最終通過技術手段恢復了關鍵數據。

兇手約書亞·邁克爾斯。 （取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）
