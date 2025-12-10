被嚇蒙了… 送來的麻薯盒驚現活鼠 山姆致歉：偶然侵入

我的頻道

中國新聞組／北京10日電
消費者投訴稱，山姆麻薯盒內出現活鼠。（取材自微博）
消費者投訴稱，山姆麻薯盒內出現活鼠。（取材自微博）

深圳消費者透過山姆「極速達」服務收到的密封麻薯盒中驚現活老鼠，部分麻薯表面留有啃食痕跡，當事人保留開箱影片與包裝證據維權後，山姆以「取貨點蟲害偶然侵入」致歉，但公眾對密封包裝的防護邏輯和品控能力提出尖銳質疑。

綜合極目新聞、澎湃新聞報導，山姆回應稱，經第三方蟲害公司核查生產、倉儲、配送環節監控「未發現蟲害痕跡」，推斷問題源於「室外取貨點周邊花木叢滋生鼠類」，老鼠在商品放置期間「偶然侵入」。目前已與消費者協商解決，承諾加強包裝與配送管理。

9日凌晨，深圳一名消費者曬出日常訂單，12月8日晚通過山姆App的「極速達」服務，購買包括鮮奶、橙汁及一盒24枚裝Member's Mark原味麻薯在內的商品。但當晚送達的銀色保溫袋中，除了冷鏈商品，還出現了一隻老鼠。

這名經歷「年度最離譜開箱」的當事人發布的照片在網上炸開了鍋，照片顯示，在看似密封的透明塑料盒內，一隻深灰色活老鼠趴在麻薯之間。特寫鏡頭中，部分麻薯表面存在不規則的凹陷和缺損，疑似被啃食過的痕跡，打開當下「人都嚇蒙了」。

據悉，麻薯是山姆常年熱銷的招牌產品。

針對外界關於「老鼠是否原本就在盒中」的核心疑問，當事人回應簡潔而肯定：「我沒有必要騙人呢。」

9日晚，山姆回應表示，高度重視食品安全與會員體驗，在收到反饋後，已找來專業的蟲害公司，把整個供應鏈都查了個遍。

被視為中產階級消費品質標竿的山姆會員（Sam's Club）商店，正面臨一場信任危機；山姆會員商店是沃爾瑪旗下的全球倉儲式會員制超市，1996年進入中國，首店在深圳，目前在中國上海、北京、廣州等城市快速擴張，提供獨家精選商品、高品質生鮮及自有品牌商品，以其「人無我有，人有我優」的商品策略、大包裝和會員體驗（年費）吸引大量顧客，成為中國會員制零售市場的領導者。

