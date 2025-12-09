清北菁英「嫁」豪門閃離 又因470元被前妻限高

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
12月4日，企查數據顯示伯喜（北京）文化傳媒有限公司及其法定代表人劉光耀新增一則限制消費令，申請人為劉光耀前妻安吉，執行法院為北京市朝陽區人民法院。據案件流程資訊顯示，此前，該公司已因此案被執行470元人民幣(約66美元)。據中媒報導，清北菁英劉光耀曾是一位備受矚目的年輕創業家，但在他娶富家女「嫁入」豪門後閃離，又因470元被前妻限高，經歷猶如一部跌宕起伏的商業現實劇。

觀察者網報導，劉光耀出生於1995年，是山東省文科裸分第二名，淄博市文科狀元。 17歲考入北京大學光華管理學院，後保送至清華大學經濟管理學院攻讀金融碩士。23歲時，劉光耀選擇從清華休學，創辦了自己的無性別服飾品牌Bosie（伯喜），瞄準「Z世代」市場。Bosie迅速成長，成立一年後即實現營收過億元。

資本也很快關注Bosie，截至2020年底，公司共完成七輪融資，投資者包括青山資本、真格基金、五源資本、金沙江創投等頭部機構，以及B站等網路公司。

2021年，Bosie步入發展高峰，年銷售額突破7億元，員工從130餘人擴張至500多人，門市從10家增至40家，成為無性別服飾賽道的代表性品牌。劉光耀也因此入選「2022福布斯中國30 Under 30」榜單及胡潤U30中國創業先鋒等。

然而，2022年疫情來臨，對Bosie造成重大打擊，年度虧損高達1.7億元，迫使劉光耀被迫關閉門市。

同樣在2022年，劉光耀與安吉在北大博士班相識，之後訂婚、結婚。同時，Bosie獲得1億元B2輪融資，其中5000萬元來自安吉。

安吉出生於1993年，擁有上海交通大學金融學士、哥倫比亞大學統計學碩士學歷，父親為信邦製藥前董事長安懷略。安吉在美完成學業後，曾先後任職於貴州光正藥業與信邦製藥，並於2022年4月接任信邦製藥董事長，成為當時國內最年輕的上市公司董事長之一。

然而，僅八個月後，劉光耀便在社群平台宣布離婚，引發了一場公開的財務紛爭。

後續的發展更加戲劇性，安吉公開揭露向劉光耀提供的投資款，但劉光耀則質疑其以投資作為籌碼進行婚姻和分手談判。最終，劉光耀於2023年5月宣布卸任Bosie CEO，並在法庭上與前妻展開一場公開的法律爭端。

從清華休學創業的明星CEO，到被資本追逐的行業黑馬，再到因婚姻破裂、財務糾紛而捲入輿論漩渦，最終收到一紙限高令，劉光耀的經歷猶如一部跌宕起伏的商業現實劇。470元的案款，像一個巨大的諷刺，標記了一段始於巨額資本與菁英光環、終於公開決裂與法律糾紛的關係。

