我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

金球獎入圍將公布「魔法壞女巫2」、趙婷「哈姆奈特」大熱門

荒野求生賽安全員約炮？ 「兩根火腿腸」騷擾女選手

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網傳控訴遭到安全員騷擾的女選手（站立者）。（視頻截圖）
網傳控訴遭到安全員騷擾的女選手（站立者）。（視頻截圖）

荒野求生賽近日在中國多地走紅，12月2日，貴州榕江版「荒野求生賽」正式開賽，不過開賽僅4天就傳出停賽消息，原因是網傳該賽事存在「安全員騷擾女選手」、「違規投餵選手」的相關舉報，有女選手控訴安全員對她毛手毛腳，還以「每天給我兩根火腿腸，保證我進決賽，否則就把我生的火踹熄了，讓我退賽」要脅，她拒絕後還差點被打。消息傳出後引來網友質疑「荒野求生賽成了大型約炮現場？」。目前警方已介入調查。

據縱覽新聞報導，12月7日，榕江縣政府辦工作人員證實，確實發出了停賽通知，是由於當地天氣溫度過低，出於對選手的安全考慮決定停止舉辦茅人河荒野求生活動。針對網上出現的「安全員騷擾女性選手」、「違規投餵」等網絡消息，確已接到一些投訴電話，目前正在調查核實中。

據網傳視頻，一名自稱女選手哭著向在場的疑似當地領導控訴稱，某夜，一位安全員坐在她旁邊說「我保妳進決賽，每天給妳帶兩個火腿腸」，她推開了對方，此時有其他安全員拿燈照了過來，她要對方保持距離，這名安全員卻說「放心，我的老表就是管這批山的，這批山都歸我管」，她仍堅持拒絕，後來卻遭涉事安全員惡意踹翻她生的火，她試圖生火花了3個小時，對方卻在那裡吹煙子，讓她的火根本生不起來。

榕江版「荒野求生賽」開場檢查畫面。（取材自南方都市報）
榕江版「荒野求生賽」開場檢查畫面。（取材自南方都市報）

她稱，騷擾的第二天，她月經來了索取衛生巾，但涉事安全員只拿一個衛生巾給她，說是他領導說只能給她一個，她說這明明是在整她，「我不記仇」，沒想到對方立刻變臉說「妳個不知好歹的東西，這樣說我」。

女選手並稱，被迫退賽後她要來找主辦方投訴前，對方還帶人一度衝進來還要打她和友人，讓她無法接受，希望當地領導給她一個公道。

除有安全員涉惡意熄滅火種，網傳還有和安全員「關係好」的選手獲得了特殊關照，如被額外投餵食物，有的甚至被允許私自下山吃飽喝足之後再返回繼續比賽等。

對此，12月7日晚，榕江縣文體廣電旅遊局發布通報指出，他們非常關注廣大網友反映企業在舉辦活動過程中存在不公平、安全和服務保障不到位、企業聘請的安全員有騷擾女性參賽人員等問題，正督促重慶雲深公司馬上退回參賽選手報名費用，並依法依規嚴肅追查相關責任。

不過詭異的是，據九派新聞，12月8日，榕江發布稱，榕江荒野求生賽1號選手因發布不實言論引發網路謠言，向廣大網友道歉。據網傳視頻，該名選手此前發布內容是「當地安全員騷擾女選手，投餵食物引誘女選手，還有發現在山頭打炮的，還威嚇我要把我退賽，榕江荒野當地安全員垃圾中的垃圾，給當地政府丟臉」。

這也引來網友質疑，當地官方之前稱確有安全員涉騷擾女選手，還有女選手控訴視頻，如今官方又找了一個選手出來「闢謠」，是羅生門、刻意誤導還是企圖轉移輿論焦點？要求官方和主辦方必須說清楚。

上一則

劍指日本？ 中俄時隔8年反導演習 「先做再說」有原因

延伸閱讀

泓橋董座張永煬兄弟檔圓父遺願 廚餘變有機肥回饋家鄉

泓橋董座張永煬兄弟檔圓父遺願 廚餘變有機肥回饋家鄉
金馬62／李安頒最佳導演及新導演 「眾生相」獲獎

金馬62／李安頒最佳導演及新導演 「眾生相」獲獎
8旬婦鐵人3項完賽 創最高齡紀錄

8旬婦鐵人3項完賽 創最高齡紀錄
浙江海島荒野求生賽造假？被爆投餵選手、內定獲獎者

浙江海島荒野求生賽造假？被爆投餵選手、內定獲獎者

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點