「最忙5人組」鬧劇／「張吉惟」組隊比賽 還配身分證號

中國多地官方公告、獲獎名單、處罰名單與公開資訊，頻繁出現同一組名字（紅框處），竟來自百度文庫的「10000中國普通人名大全」。（取材自百度）

近日，「全網最忙五人組」及其背後的百度 文庫「10000中國普通人名大全」牽出諸多亂象。其中的「張吉惟」、「林國瑞」等名字被廣泛複製黏貼使用，既充當過政府採購評審小組人員，又包攬了書法大賽特等獎，引發輿論熱議。這場鬧劇仍在發酵，有網友反映，「張吉惟」、「林國瑞」等多人曾組隊報名參加了知名運動品牌VICTOR舉辦的「2023 VICTOR 雙雄會天津站」羽毛球賽，還配身分證號。

澎湃新聞報導，據該公司網站2023年10月發布的信息，2023 VICTOR雙雄會天津站即將開賽，比賽地點在天津市東麗區英圖羽毛球館。所附報名表顯示，「信使之師」1號隊員兼領隊正是「張吉惟」（男 身分證號130602197705******），他的隊友有林國瑞（男 120109197006******）、林玟書（女 120109196910******）、林雅南（男 120109197211******）、江奕雲（男 120103197211******）、劉柏宏（男 120103197401******）、阮建安（男 120109197404******）、林子帆（男 120109197609******）。

「超越隊」1號隊員兼領隊為夏志豪（男 130702197609******），該隊隊員有吉茹定、李中冰、黃文隆、謝彥文、傅智翔、洪振霞、劉姿婷等人。

據報導，「10000中國普通人名大全」有大量名字成批出現在此次的VICTOR雙雄會天津站報名表中。

另據VICTOR官網當年稍早前發布的信息，2023年5月13日-14日，2023 VICTOR雙雄會哈爾濱站在哈爾濱市會展中心舉行。這次，「張吉惟」身為泰山隊球員兼領隊，身分證號改成了232324197605******，其隊中另外七名球員分別為林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲、劉柏宏、林子帆、夏志豪。

「飛翔小組」球員兼領隊為「吉茹定」，陣中球員有李中冰、黃文隆、謝彥文、洪振霞、劉姿婷、榮姿康、呂致盈。這些名字也均出自「10000中國普通人名大全」文檔首頁。