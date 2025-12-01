28歲女律師遊長春 男拋磚砸死她 萬達廣場遭索賠200萬

被害者生前照片以及被害現場。(取材自極目新聞)

「28歲女律師遭高空墜物砸中身亡」案件再次進入司法程序。受害者家屬12月1日起訴事發地萬達廣場相關經營與管理單位、夜市組織方等主體，案件將在長春市朝陽區人民法院第二次開庭審理。

極目新聞報導，事件發生於2023年6月22日。來長春旅遊的28歲女子小婁途經萬達廣場邊的夜市小吃街時，被高處拋下的磚頭擊中頭部，經搶救無效身亡。當晚，22歲的無業男子周某被警方抓獲。

同年11月27日，一審在長春市中級人民法院開庭。檢方指控，案發前六天內，周某先後從高處多次向地面投擲物品，包括兩桶五升裝水、三罐未開封可樂與八塊磚頭，致三名路人及攤主被砸，造成一死一傷。2024年10月21日，經最高人民法院核准，法院判處周某死刑 ，立即執行。

事發萬達廣場。(取材自極目新聞)

刑事部分落定後，受害者家屬向多個相關主體提起民事訴訟。今年9月10日，長春市朝陽區人民法院首次開庭審理此案。原告將大連萬達集團、萬達商業管理集團長春分公司、長春國信謙誠物業服務有限公司以及中食地標數字科技（長春）有限公司列為被告，指其未履行安全保障義務，提出死亡賠償金、喪葬費、被撫養人生活費與精神損害撫慰金等共計200餘萬元人民幣（約28.5萬美元）的賠償請求。法院當庭未宣判。

受害者姊姊婁女士表示，第一次開庭時法院希望雙方調解，家屬同意，但對方遲遲未表明態度，因而進入第二次開庭程序。她指出，事發前肇事者已多次高空拋物並砸傷他人，但相關管理方未及時排查風險，例如天台未上鎖、樓道雜物堆積，其中就包括肇事者使用的磚頭；夜市管理方也未設置警示標識。妹妹遇害後，媒體實地探訪時才發現現場新增了監控、鎖閉天台並清理樓道，夜市也隨後撤除。

婁女士說，父母在失去女兒後情緒與健康急劇惡化，近期一直住院。她提到，妹妹在北京工作，收入可觀，如今一切都戛然而止，「她本可以給父母帶來很多支持」。如今家人走在高樓下仍心存恐懼，她希望此案能推動相關管理者提高安全責任，避免再有家庭承受同樣的悲劇。