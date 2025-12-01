我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周一開獎 勁球獎金上看7.4億元 今年第3高

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

28歲女律師遊長春 男拋磚砸死她 萬達廣場遭索賠200萬

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
被害者生前照片以及被害現場。(取材自極目新聞)
被害者生前照片以及被害現場。(取材自極目新聞)

「28歲女律師遭高空墜物砸中身亡」案件再次進入司法程序。受害者家屬12月1日起訴事發地萬達廣場相關經營與管理單位、夜市組織方等主體，案件將在長春市朝陽區人民法院第二次開庭審理。

極目新聞報導，事件發生於2023年6月22日。來長春旅遊的28歲女子小婁途經萬達廣場邊的夜市小吃街時，被高處拋下的磚頭擊中頭部，經搶救無效身亡。當晚，22歲的無業男子周某被警方抓獲。

同年11月27日，一審在長春市中級人民法院開庭。檢方指控，案發前六天內，周某先後從高處多次向地面投擲物品，包括兩桶五升裝水、三罐未開封可樂與八塊磚頭，致三名路人及攤主被砸，造成一死一傷。2024年10月21日，經最高人民法院核准，法院判處周某死刑，立即執行。

事發萬達廣場。(取材自極目新聞)
事發萬達廣場。(取材自極目新聞)

刑事部分落定後，受害者家屬向多個相關主體提起民事訴訟。今年9月10日，長春市朝陽區人民法院首次開庭審理此案。原告將大連萬達集團、萬達商業管理集團長春分公司、長春國信謙誠物業服務有限公司以及中食地標數字科技（長春）有限公司列為被告，指其未履行安全保障義務，提出死亡賠償金、喪葬費、被撫養人生活費與精神損害撫慰金等共計200餘萬元人民幣（約28.5萬美元）的賠償請求。法院當庭未宣判。

受害者姊姊婁女士表示，第一次開庭時法院希望雙方調解，家屬同意，但對方遲遲未表明態度，因而進入第二次開庭程序。她指出，事發前肇事者已多次高空拋物並砸傷他人，但相關管理方未及時排查風險，例如天台未上鎖、樓道雜物堆積，其中就包括肇事者使用的磚頭；夜市管理方也未設置警示標識。妹妹遇害後，媒體實地探訪時才發現現場新增了監控、鎖閉天台並清理樓道，夜市也隨後撤除。

婁女士說，父母在失去女兒後情緒與健康急劇惡化，近期一直住院。她提到，妹妹在北京工作，收入可觀，如今一切都戛然而止，「她本可以給父母帶來很多支持」。如今家人走在高樓下仍心存恐懼，她希望此案能推動相關管理者提高安全責任，避免再有家庭承受同樣的悲劇。

死刑

上一則

香港大火增至146死 初勘6大廈結構無虞 仍有逾40人失聯

下一則

港人醫院尋親：不知準備幾人喪禮 大火最後通話：姊哭求救她

延伸閱讀

時隔16年 長春成功申辦2027年世界大學生冬運會

時隔16年 長春成功申辦2027年世界大學生冬運會
南加豪雨 一人駕車被樹砸死 越戰老兵被困齊胸洪水

南加豪雨 一人駕車被樹砸死 越戰老兵被困齊胸洪水
中日關係緊張 日本文科省發通知：須確保在中學生安全

中日關係緊張 日本文科省發通知：須確保在中學生安全
站在圓明園廢墟前

站在圓明園廢墟前

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地