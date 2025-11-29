因土地糾紛殺鄰居1家5口 包括2幼兒…河北男被判死

李先生一家五口慘被鄰居殺害。（取材自大河報）

河北省邢台市中級人民法院28日對隆堯縣「一家五口被害」案件一審宣判。法院認定，被告人范孟奇因土地糾紛，持械故意殺害鄰居一家五口，其中包括兩名未成年人，其行為構成故意殺人罪，手段特別殘忍、情節特別惡劣、後果極其嚴重。最終，法院以故意殺人罪判處范孟奇死刑 ，並剝奪政治權利終身。

極目新聞報導，此案14日在隆堯縣法院開庭審理。庭審結束後，被害人家屬李先生含淚舉起遇害家人照片，稱公訴人當庭建議判處被告人死刑，范孟奇在庭上認罪認罰。李先生表示，只希望「兇手為所作所為付出應有代價，讓法律的公平正義告慰家人亡靈」。

起訴書顯示，雙方因相鄰土地問題曾多次發生衝突。6月22日清晨5時許，范孟奇在涉事土地上幹活時與李男再度爭執，隨後持鐵鍬將其打倒。之後，他又攜帶刀具進入李男家中，在屋外刺殺李男妻子數十刀後入屋，先後捅刺李男的兒媳與3歲小孫子，隨後返回街上補刀李男。期間，他在街上遇到外出尋找爺爺的10歲大孫子，再次行凶致其死亡。五名被害者中兩人為未成年人。

李男的兒子李先生回憶，「本來我的大兒子可以躲過一劫。」當時，自己的侄女先聽見響動，在屋子裡哭，自己的大兒子醒來，看見奶奶倒地，便給爺爺打電話。電話沒能接通，大兒子便騎電動自行車出門找爺爺，在街上被范孟奇碰見殺害。

「我到現場後，看見大兒子和電動自行車相距十幾米遠。」李先生說，他和妻子原在北京工作，兩個兒子一個10歲、一個3歲，被爺爺奶奶帶大。夫妻倆感到虧欠孩子，於是今年妻子回家，自己繼續在外打工，沒想到6月慘劇發生。

據家屬及代理律師介紹，兩家多年僅因土地產生矛盾，並無深仇。2024年起李家開始裝修老房，期間曾兩次被范孟奇拆除門台，經村委會調解後暫時有了解法。檢方指控，范孟奇以暴力手段非法剝奪五人生命，事實清楚、證據確實充分，應以故意殺人罪追究刑事責任。

代理律師表示，庭審約持續四小時，范孟奇家屬無人到庭旁聽。庭上被告承認與李家並無深仇，其辯護人主張案件由鄰里糾紛激化而起，並有自首情節，但不足以從輕處罰。