戀愛周年 他偷賣女友金飾包13140元花束相送…女友報警抓人

快訊

中國新聞組／北京29日電
偷偷賣掉女友黃金首飾，再包13140元現金花束送她紀念戀愛周年，最後女友報警抓了他。 （取材自都市快報橙柿互動）
用偷賣金飾換來的錢，為失主買禮物製造浪漫，這聽起來像一部黑色電影的情節，卻真實發生在浙江諸暨陳女的身上；她怎麽也想不到，讓自己感動不已的男友的「慷慨」付出，其資金來源竟是她自己珍藏的金首飾。

都市快報橙柿互動報導，陳女報警稱，她去首飾盒拿飾時發現少了一只金手鐲、一條金項鏈、一條金手鍊；起初她以為是自己記錯了，放在了別的地方，在家中一通翻找，也沒有找到，這才意識到金首飾可能被偷了。

據報導，城中派出所民警蔡舟昂獲報後，迅速帶隊趕往現場。經過仔細勘察，蔡舟昂發現陳女士家中門窗完好無損，家裏各處都沒有被翻動的痕跡，一切如常，可金首飾就這麽不翼而飛了，初步判斷是熟人作案。進一步了解後，民警得知陳女家中的密碼及金首飾存放的地方，只有她的王姓男朋友知道。綜合各項線索分析，蔡舟昂認定王男涉嫌重大。

面對警方的訊問，王男承認了自己盜竊的事實。

報導指出，王男交代，和陳女戀愛快一周年了，想送陳女周年禮物，給她驚喜。但是自己平時花錢大手大腳，還欠了不少外債，實在囊中羞澀。想到之前陳女給他看過她珍藏的金首飾，就動起了歪心思，想著把金首飾偷出來賣掉以解燃眉之急。

今年9月的一天晚上，王男和陳女在外面吃完飯，因為喝了酒，回來以後陳女士就早早地睡下了，他趁機把這些首飾放在了自己的睡褲裏。

報導稱，第二天，王男把這些首飾賣了3萬元（人民幣，下同，約4240美元），然後花了480元（約68美元）讓花店把13140元（約1857美元）現金包裝成了一束花送給了陳女士，剩下的錢則被他用於還債和生活開銷。事情過了2個多月也沒被發現，他以為沒事了，沒想到還是被抓了。

