涉虛假宣傳、價格欺詐 近億粉絲主播「太原老葛」挨罰560萬

「太原老葛」涉嫌虛假宣傳、價格欺詐系列案件被罰款。（視頻截圖）

山西省太原市場監理總局28日召開直播電商 監理專題記者會，並集中發布一批直播電商典型案例。山西省市場監管局二級巡視員朱志東表示，今年8月，太原市市場監管局依法辦結了超9000萬粉絲的頭部主播「太原老葛」涉嫌虛假宣傳、價格欺詐系列案件，共罰款560萬元（人民幣，下同）。

中新網報導，通報顯示，經查，山西老葛商貿有限公司（以下簡稱當事人）透過某直播平台為合作商推廣行銷商品。2023年9月至2025年3月，當事人在直播行銷超音波膠原砲、細胞肌活檢齡因子液、淡水珍珠吊墜、熊膽粉等30餘種商品時，使用無法證明或誇大的宣傳用語、使用無法證明的價格與自己商品價格進行比較等手段誘導消費者交易，構成虛假行為或欺詐行為的假冒行為。

通報指出，2025年4月至2025年8月，太原市市場監管局以及太原市小店區市場監理局依據相關法律規定，對當事人虛假宣傳、價格欺詐系列案作出行政處罰，依法責令當事人停止違法行為，並處警告、累計罰款560萬元。

公開資訊顯示，「太原老葛」為某直播平台頭部主播，截至目前共有9929.4萬粉絲。根據多家媒體報導，先前「太原老葛」曾因價格詐欺、虛構劇情賣貨等問題陷入爭議。今年3月，「太原老葛」直播團隊成員葛某貝被警方刑事拘留。