雲南昆明1火車站試驗列車追撞施工人員 釀11死2傷

雲南昆明洛羊鎮火車站27日凌晨發生試驗列車追撞施工作業人員事故，造成11人死亡、2人受傷。圖非當事車輛。（取材自微博）

中國雲南昆明1處火車站發生重大死傷事故。根據昆明火車站通報，洛羊鎮火車站27日凌晨發生試驗列車追撞施工作業人員事故，造成11人死亡、2人受傷。事故詳細原因正在調查中。

據央視新聞27日午間發布新聞推播，根據昆明火車站通報，11月27日凌晨，檢測地震 設備的55537次試驗列車在「正常」通過昆明洛羊鎮站內曲線處時，與進入線路的施工作業人員「發生碰撞」，造成11人死亡、2人受傷。

有部分自媒體及公眾號稱，事故發生在27日凌晨12點35分，該列車在洛羊鎮站通過時，是以時速114公里的速度與施工人員發生碰撞。不過，官方通報未提及此。

這項消息在微博 迅速登上熱搜第一，但中國網上少有更多事件的消息或現場畫面曝光。而「昆明火車站」在官方微博發布這則通報後，吸引大批留言與轉發，但目前評論區已被鎖上，未能展示。

通報表示，事故發生後，鐵路部門立即啟動應急預案，與當地政府共同組織開展人員救治和應急救援工作。目前，該站運輸秩序已恢復正常，傷員救治和相關善後工作正有序展開，事故詳細原因正在調查中。

通報指出，鐵路部門對遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者和傷者家屬表示深切慰問。

通報稱，後續，將依法依規對相關責任人實施問責，並深刻吸取事故教訓，全力確保鐵路運輸安全穩定。