偷稅被罰1330萬 「柏公子」換號復出 粉絲23萬IP在美國

網紅柏公子喜歡展示購買的奢侈品、名貴服飾。（取材自紅星新聞）

不少網友反映，曾因頻繁「炫富」遭封號、並因偷稅749萬元（人民幣，下同，約105.7萬美元）被罰1330萬（約187.8萬美元）的網紅「柏公子」改名「王子柏」復出，11月已直播達19次，平台回應：「不允許先前被封鎖的主播換號直播」。但查閱他帳號發現，目前他的定位資訊已顯示為美國，粉絲數已達23萬。

極目新聞報導，網友還注意到，復出後的他在造型上也出現顯著變化：以往標誌性的短髮油頭轉變為中分髮型，整體穿搭風格也趨於女性化。截至目前，「王子柏」帳號在國內社群平台上已累積23萬粉絲。

報導指出，針對「王子柏換號復播」一事，平台客服接線人員24日下午明確回應，先前已被封鎖的主播透過更換帳號進行直播這一行為是不被允許的，表示目前已將該情況記錄並向上反饋，之後會有工作人員對該帳號進行監管。24 日20時左右，「王子柏」帳號主頁已無法查看到直播信息；22 時左右，該帳號主頁顯示「該用戶因違反相關法律法規和政策，已被禁言 」。

報導稱，「柏公子」 本名王子柏，所謂的美籍華裔 身分存疑。此前，其在視頻平台經常展示購買的奢侈品、豪車、名貴服飾等，樹立富豪人設，粉絲近300萬。2024年5月，柏公子連同王紅權星、鮑魚家姐這三名高調炫富的博主一同被多個社交平台封禁。

目前，「王子柏 」抖音 帳號仍有23.2萬粉絲，設有3個公開粉絲群。該帳號共發布18條內容，最新動態更新於11 月7日，IP屬地位於美國，王子柏以圖片形式分享了個人生活照片。