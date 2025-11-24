河南女腎水腫 結縭10年夫不聞問 小三還來電嗆「快離婚」

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
杜姓女子稱結婚十年的丈夫外遇，還接到小三的電話要他們離婚。（取材自小莉幫忙）
河南鄭州一名杜姓女子控訴，她與丈夫結婚十年，有一個8歲的兒子。某天她卻突然接到一通陌生女子的電話，陌生女子稱與杜女丈夫已經交往快兩年，要他們趕快離婚。杜女表示，目前丈夫在異地工作，自己又罹患腎積水，現在聽聞丈夫外遇，更是沉重打擊。

楚天都市報引述自媒體「小莉幫忙」報導，杜女表示，丈夫負責賺錢養家，她則是全職家庭主婦，十年婚姻，她將全部心思投入到家庭中，沒有為自己留下任何積蓄。她說，丈夫雖然在異地工作，但每天兩人都有連絡，彼此噓寒問暖，沒想到對方竟然會外遇。

杜女說，「一個陌生女人給我打電話，還發消息辱罵我，說和我老公在一起快兩年了，問我們什麽時候離婚？她就是要把他們倆的關係曝光，讓我和我老公離婚」。

「我和孩子在他心中到底算什麽？」杜女哽咽道，聲音中滿是疲憊與無助。腎積水的診斷對她來說已是沉重打擊，而丈夫的背叛與逃避更是雪上加霜。

杜女丈夫一開始躲避受訪，但後來又坦承曾經婚內出軌，但強調已經結束。杜女丈夫稱，去年已經起訴離婚，今年是第二次提出離婚，當初在一起認識的時候就有離婚的想法，只是當時意外有了孩子。他還表示，願意每月支付2000元給杜女，如果杜女有其他訴求，可以跟法官溝通去爭取。

根據中國法律規定，夫妻之間有相互扶養的義務，當一方患病需要治療時，另一方應當支付醫療費用，提供必要的照顧和支持，配偶拒絕支付必要醫療費用的行為，可能構成遺棄。而對於婚內與他人存在曖昧關系的行為，則涉嫌違反夫妻忠誠義務，在離婚訴訟中可能影響財產分割和損害賠償的判決。

