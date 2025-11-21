滬男出差抽中3000元顯卡 屬公司財產？他拒上交曝結果

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

上海某公司一位實習生小金（化名）近日在社交平台發帖稱，自己因公出差，在活動現場參與集章抽獎，意外抽中了一張價值約3000元人民幣（約422美元）的GeForceRTX5060顯卡。然而，還沒來得及高興，隨行的公司同事便告知他「顯卡屬於公司財產，財務已經知道了，需要上交」。其後，在與公司多輪「約談」後，雖然公司最終不再強行索要顯卡，但也暗示他「另謀高就」，目前，小金已提交了離職申請。

紫牛新聞報導，小金是上海某公司的實習生，8月底剛剛入職。11月14日，他受公司委派前往蘇州，參加一場由NVIDIA （輝達 ，又譯英偉達）主辦的路演活動。當天活動現場有多家企業參與，主辦方開設了一個面向現場觀眾的集章抽獎活動。

從帖子中曬出的抽獎卡來看，該集章抽獎活動需要觀眾在展區集齊九個展位的LOGO章方可參與抽獎。抽獎規則明確註明是「僅面向現場觀眾」，且要求「每人限領一張集章卡」。當天活動間隙，小金領取了一張集章卡。之後，在去洗手間時順便去各個展位完成了蓋章，「當時同行的同事並沒有去，而是把他的卡給我，讓我幫他也集一下章。」小金回憶道。

令小金意外的是，當天自己運氣爆棚。在下午6時左右的開獎環節，主持人念出了他的名字。他幸運地抽中了一張GeForce RTX 5060顯卡，市場價值約3000元。然而，中獎後的喜悅並未持續太久。

小金與同事的聊天記錄。（取材自紫牛新聞）

小金說，領完獎後，隨行的同事先是私下建議他「要不賣了換錢」，但小金表示想留著自己組裝電腦使用。沒想到，當天晚上，該同事給小金發來消息並打來電話，「這個事情財務那邊也知道了，你是代表公司參加活動，出行費用由公司承擔，這個顯卡理應屬於公司財產，下周一你把它帶過來。」

「雖然獎品價值不算特別高，但這是我人生中的第一個大獎，我非常在意。」小金表示，更令他感到氣憤的是被「套路」的感覺。

11月17日他到公司後，特意去諮詢了財務部門，結果發現所謂的「財務已知情」並不屬實，財務人員表示對中獎一事毫不知情。

小金說，隨後幾天，公司高層介入後，為此事開了兩次會商討，並對他進行了約談。雖然最終沒有強行沒收顯卡，但在最後一次溝通中，公司人事找他談話，委婉地表示事情鬧得比較僵，「抬頭不見低頭見」，建議他「找找別的公司」。

「既然公司沒有明確的規章制度，是臨時商議決定的，我覺得不太合理。」小金表示，在聽了人事的建議後，11月19日晚，他主動提交了離職申請。

在小金發帖的評論區中，絕大多數網友站在了小金這邊：「憑運氣中的獎，憑什麼充公」、「讓他出示公司委派你抽獎的文件」，也有網友調侃道：「如果抽中罰款5萬，公司是不是也替你交？」

據了解，因公參加活動中獎，獎品被公司索要的情況在職場中並非首次出現。類似地，像是「出差期間買彩票中獎」、「公司年會抽獎中獎」等事件，近年來也曾多次被媒體報導過。在這些案例中，法院或法律專業觀點均明確表示，所有權歸屬參與抽獎或購買彩票的個人，與公司無關。