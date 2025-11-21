親姑姑偷玉米 陝西女竟因1舉動遭姑父打死 鄰居也遇害

王女母親拍到親姑姑姬女在偷玉米。（視頻截圖）

來自陝西省榆林市的王女近日向媒體反映，2024年9月27日，時年56歲的母親因在玉米地裡拍攝了親姑姑姬女偷玉米的視頻，被姬女的丈夫王某手持胳膊粗的木棍毆打致死。此案於今年6月20日一審開庭，暫未判決。

姬女偷藏的玉米。（視頻截圖）

極目新聞報導，王女表示，姬女是她母親的親姑姑，她們同住在榆林市靖邊縣天賜灣鎮喬溝灣村，兩家相距不遠。2024年9月27日，母親在玉米地裡看到姬女在偷玉米，由於此前她曾多次發現姬女偷玉米，出於親戚關係並未明說，但當天用手機拍攝了一段姬女偷玉米的視頻。

沒想到的是，姬女75歲的丈夫王某聽聞此事後趕到現場，趁母親在草坑邊搬運草料的時機，竟手持一根約1.5米長、胳膊粗的木棍猛擊母親的頭部，將她打倒在地。此時鄰居陳某準備到母親家幫忙割草，卻發現她倒地不起，準備報警時也被王某毆打致死。

據王女提供的靖邊縣中醫醫院門診病歷顯示，王女的母親西醫診斷為呼吸心跳驟停、頭皮血腫、創傷性腦損傷、閉合性顱腦損傷特重型，建議家屬在進行屍體料理的同時，也進行屍體解剖明確病因。另據王女提供的居民死亡醫學證明（推斷）書顯示，母親死亡原因為閉合性顱腦損傷，死亡日期為2024年9月27日，死亡地點為靖邊縣中醫醫院。

王女說，住在她母親家附近的親戚發現異常後聯繫了她的父親和弟弟，兩人連忙報了警，榆林市靖邊縣喬溝灣派出所和靖邊縣公安局刑警大隊的民警隨即趕到了現場，「大約兩個小時就抓到了逃跑的王某。」王女稱，事發後姬女便搬離了喬溝灣村，她也沒有再見到過姬女。

2025年6月20日，榆林市中級人民法院一審審理了此案，但當庭並未對王某進行判決。王女說，11月19日，榆林市中級人民法院的工作人員上門詢問了她的訴求並做了筆錄，「我只想要一個公道，希望追究王某的刑事責任，判處死刑 」，但法院工作人員還是沒有告知她何時能夠再次開庭審理此案。靖邊縣喬溝灣派出所一名工作人員稱，此事目前已移交法院，具體案情他並不清楚。