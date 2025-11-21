我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

親姑姑偷玉米 陝西女竟因1舉動遭姑父打死 鄰居也遇害

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
王女母親拍到親姑姑姬女在偷玉米。（視頻截圖）
王女母親拍到親姑姑姬女在偷玉米。（視頻截圖）

來自陝西省榆林市的王女近日向媒體反映，2024年9月27日，時年56歲的母親因在玉米地裡拍攝了親姑姑姬女偷玉米的視頻，被姬女的丈夫王某手持胳膊粗的木棍毆打致死。此案於今年6月20日一審開庭，暫未判決。

姬女偷藏的玉米。（視頻截圖）
姬女偷藏的玉米。（視頻截圖）

極目新聞報導，王女表示，姬女是她母親的親姑姑，她們同住在榆林市靖邊縣天賜灣鎮喬溝灣村，兩家相距不遠。2024年9月27日，母親在玉米地裡看到姬女在偷玉米，由於此前她曾多次發現姬女偷玉米，出於親戚關係並未明說，但當天用手機拍攝了一段姬女偷玉米的視頻。

沒想到的是，姬女75歲的丈夫王某聽聞此事後趕到現場，趁母親在草坑邊搬運草料的時機，竟手持一根約1.5米長、胳膊粗的木棍猛擊母親的頭部，將她打倒在地。此時鄰居陳某準備到母親家幫忙割草，卻發現她倒地不起，準備報警時也被王某毆打致死。

據王女提供的靖邊縣中醫醫院門診病歷顯示，王女的母親西醫診斷為呼吸心跳驟停、頭皮血腫、創傷性腦損傷、閉合性顱腦損傷特重型，建議家屬在進行屍體料理的同時，也進行屍體解剖明確病因。另據王女提供的居民死亡醫學證明（推斷）書顯示，母親死亡原因為閉合性顱腦損傷，死亡日期為2024年9月27日，死亡地點為靖邊縣中醫醫院。

王女說，住在她母親家附近的親戚發現異常後聯繫了她的父親和弟弟，兩人連忙報了警，榆林市靖邊縣喬溝灣派出所和靖邊縣公安局刑警大隊的民警隨即趕到了現場，「大約兩個小時就抓到了逃跑的王某。」王女稱，事發後姬女便搬離了喬溝灣村，她也沒有再見到過姬女。

2025年6月20日，榆林市中級人民法院一審審理了此案，但當庭並未對王某進行判決。王女說，11月19日，榆林市中級人民法院的工作人員上門詢問了她的訴求並做了筆錄，「我只想要一個公道，希望追究王某的刑事責任，判處死刑」，但法院工作人員還是沒有告知她何時能夠再次開庭審理此案。靖邊縣喬溝灣派出所一名工作人員稱，此事目前已移交法院，具體案情他並不清楚。

死刑

上一則

17歲女被繼父性侵 錄視頻向母求救 法院竟然只判4年

下一則

會南韓在野黨魁 中大使：部分人士仍對中國崛起難以接受

延伸閱讀

Trader Joe's玉米罐造型香氛 節日送禮搶手貨

Trader Joe's玉米罐造型香氛 節日送禮搶手貨
台大校園變身農夫市集 優質農畜漁牧產品直送都會區

台大校園變身農夫市集 優質農畜漁牧產品直送都會區
Trader Joe's推寵物倒數日曆、玉米蠟燭 價格親民創意滿分

Trader Joe's推寵物倒數日曆、玉米蠟燭 價格親民創意滿分
物盡其用？浪費汙染？山東烤肉店用玉米做燃料 網吵翻天

物盡其用？浪費汙染？山東烤肉店用玉米做燃料 網吵翻天

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」