炸裂大瓜 中國富豪被前女友爆料有300個孩子 他這麼回應

多益網絡董事長徐波又上了熱搜。（取材自微博）

曾多次上榜胡潤富豪榜的知名遊戲公司「多益網絡」董事長徐波，近日又因「被女友捲走3億元（人民幣，下同）案有新進展」上了熱搜，自稱徐波女友的湯某在微博 發長文稱，徐波興訟向她索討3億元「借款」案已被法院駁回，她並意有所指的稱自己被追殺才躲到日本 ，還爆料稱徐波有300個沒戶口的孩子，立刻引來網友圍觀：「真有300孩，馬斯克 也甘拜下風了」，「不愧是『中國首父』」。多益網絡則稱這些都是謠言。

綜合據極目新聞、網易報導，11月15日，有自稱徐波女友湯某在微博帳號「二妞媽_13個孩子的媽媽」發文稱，她和徐波曾有過真摯時光，並共同決定建立一個擁有眾多孩子的大家庭，「過去十幾年，為了維繫和運營這個擁有300個孩子的大家庭，其開銷是巨大且持續的。我所接收的款項，絕大部分都用於共同生活期間的開支」，「從我出來11個孩子都在由我獨自撫養，並且在努力爭取兩個女兒的撫養權」。

她並強調，法院一審判決已經明確駁回徐波指控她向其「借款」3億元的訴求，說明了事情的真相。那些在特定時期、未有明確約定的轉帳，被突然冠以「借款」之名，對她個人而言是無法認同的。

在下方評論區，有網友問「300個孩子？是不是多寫了一個零」，二妞媽回覆「沒有，只會少寫，不會多寫」，還稱300個孩子沒戶口；至於IP在日本是因「在被追殺」。

16日，徐波的公司多益網絡有限公司微博帳號「多益網絡」發文稱：「有一微博用戶發文自稱與本公司董事長相關案件當事人，在網絡大量造謠」，要求平台核實相關帳號身分，否則應該進行封號並將相關謠言進行處理，「避免虛假謠言造成惡劣影響和對本公司董事長合法權益的侵害」。

徐波為多益網絡有限公司實際控制人、實際受益人，2018年到2025年連續多次上榜胡潤富豪榜。2024年4月，微博帳號「多益網絡」發文稱，徐波向前女友湯某轉款8億多元後遭捲款私逃，並拖欠3億多元未還，並自詡為「中國首父」，起因是此前有傳聞稱他育有10多個孩子。

據「多益網絡」發布黑龍江省哈爾濱市松北區人民法院民事判決書，徐波請求判令湯某向其返還借款3億餘元並支付利息。法院認定，徐波與湯某係戀愛關係，雙方育有13名子女，徐波未能舉證證實雙方之間存在借貸的合意，不存在民間借貸關係，駁回徐波的全部訴訟請求。

徐波曾回應稱，湯某舉證的這13個孩子，僅2人是雙方共同生育，其他11人是湯某在國外接受捐精所生。

當年8月，「多益網絡」再次發布黑龍江省哈爾濱市中級人民法院民事裁定書，該院認為原判決定基本事實不清，發回重審。