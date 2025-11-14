小孩試戴金鐲10秒 店員1理由索賠千元 家長付100元和解

女子替孩子試戴一個金手鐲，上手不到10秒，摘下時卻被店員告知因為損壞手鐲，需要賠償1000元人民幣，否則不能離開。（視頻截圖）

廣東一名女子近日帶孩子逛「中國黃金」門店時，在店員全程注視下替孩子試戴一個金手鐲，上手不到10秒，摘下時卻被店員告知因為損壞手鐲，需要賠償1000元人民幣，否則不能離開。

綜合媒體報導，該女子表示，手鐲太大，甚至都沒怎麽碰到孩子的皮膚。當地民警到場後也認為店員做法可笑，手鐲放在那不是讓人試戴的嗎？不讓試戴就提前告知。

但據該店員指出，事情發生於11日晚上，當時，一位帶著孩子的女客人來到門店說要看一下小孩子的手鐲，店員在介紹後拿出了一款手鐲。此時，由於女客人的陪同者也在進行諮詢，在店員拿貨的間隙，這位女客人給孩子試戴了手鐲。「她沒問我們能不能試戴，就直接把手鐲扯開，然後給她的孩子戴了，再取下來之後（手鐲）就變形了。」

該店員說，小孩手鐲一般有調節大小的調節器，只有專業人士才可以調節，對方試戴過程中直接把調節器扯開，「黃金軟的嘛，你這麽一扯，你再用手那麽戴上去一捏，那肯定是變形的。」該店員認為，這樣的行為影響了手鐲的再次消費，便提出「要麽你就買一個，要麽你就賠工費」。

據了解，事發後當事人已前往派出所處理此事，目前雙方已基本達成一致，經協商後顧客方最終承擔了100元，作為維修費用。