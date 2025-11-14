我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美宣布售台3.3億美元戰機航材 台防部：有助應處灰色地帶襲擾

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

小孩試戴金鐲10秒 店員1理由索賠千元 家長付100元和解

中國新聞組／北京14日電
女子替孩子試戴一個金手鐲，上手不到10秒，摘下時卻被店員告知因為損壞手鐲，需要賠償1000元人民幣，否則不能離開。（視頻截圖）
女子替孩子試戴一個金手鐲，上手不到10秒，摘下時卻被店員告知因為損壞手鐲，需要賠償1000元人民幣，否則不能離開。（視頻截圖）

廣東一名女子近日帶孩子逛「中國黃金」門店時，在店員全程注視下替孩子試戴一個金手鐲，上手不到10秒，摘下時卻被店員告知因為損壞手鐲，需要賠償1000元人民幣，否則不能離開。

綜合媒體報導，該女子表示，手鐲太大，甚至都沒怎麽碰到孩子的皮膚。當地民警到場後也認為店員做法可笑，手鐲放在那不是讓人試戴的嗎？不讓試戴就提前告知。

但據該店員指出，事情發生於11日晚上，當時，一位帶著孩子的女客人來到門店說要看一下小孩子的手鐲，店員在介紹後拿出了一款手鐲。此時，由於女客人的陪同者也在進行諮詢，在店員拿貨的間隙，這位女客人給孩子試戴了手鐲。「她沒問我們能不能試戴，就直接把手鐲扯開，然後給她的孩子戴了，再取下來之後（手鐲）就變形了。」

該店員說，小孩手鐲一般有調節大小的調節器，只有專業人士才可以調節，對方試戴過程中直接把調節器扯開，「黃金軟的嘛，你這麽一扯，你再用手那麽戴上去一捏，那肯定是變形的。」該店員認為，這樣的行為影響了手鐲的再次消費，便提出「要麽你就買一個，要麽你就賠工費」。

據了解，事發後當事人已前往派出所處理此事，目前雙方已基本達成一致，經協商後顧客方最終承擔了100元，作為維修費用。

上一則

網紅柬埔寨飛北京弄丟350萬首飾 懸賞百萬…網批炒流量

下一則

打死鄰居狗遭破門打砸 山西屋主反殺對方稱「正當防衛」

延伸閱讀

網紅柬埔寨飛北京弄丟350萬首飾 懸賞百萬…網批炒流量

網紅柬埔寨飛北京弄丟350萬首飾 懸賞百萬…網批炒流量
「繁花」編劇稱襲警後靠關係脫身 上海警通報：開玩笑顯人脈

「繁花」編劇稱襲警後靠關係脫身 上海警通報：開玩笑顯人脈
捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評

捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評
西安五星酒店玉器店 88萬元玉白菜賣4萬 記者暗訪揭祕

西安五星酒店玉器店 88萬元玉白菜賣4萬 記者暗訪揭祕

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌