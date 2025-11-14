我的頻道

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

為1.5米寬通道？冀男1家5口遇害 10歲兒逃出求助被捅死

中國新聞組／北京14日電
被害的一家五口。（取材自極目新聞）
被害的一家五口。（取材自極目新聞）

河北隆堯6月發生一起刑事案件，李姓男子的父母、妻子、十歲和三歲的兒子共五人同日被害，此案於11月14日開庭。李男12日說，案發至今已有近五個月，他仍不敢將消息告訴爺爺奶奶。

極目新聞報導，據了解，因相鄰土地糾紛，被告人范某與鄰居李家曾發生過衝突。2025年6月22日早上，58歲的范某與李男的父親發生爭執，范某持鐵鍬將李男50多歲的父親擊倒，並拿出隨身攜帶的刀捅刺李男父親數下。隨後，范某到李家，捅刺李男的母親、妻子、幼子，又在街巷捅刺李男的長子，致五人死亡。

李男表示，范某是同村對門的鄰居。案發時，他在外務工，哥哥不在家，父母、妻子、兩個兒子、兩個姪女在家中休息。他講述了解到的信息稱，當日早上，父親聽到屋外有人喊自己，看到是范某後，披了件衣服，於早上5時走出家門。范某在父親低頭一刻，用鐵鍬襲擊他的後腦，父親倒地後，他使用刀具繼續行凶，「兩分鐘時間，我爸被殺死」。關於刀具，李男稱是殺豬刀，「據說是花了30塊錢人民幣，4月在鎮上買的」。

李男說，范某殺害父親後，於5時2分進入家中作案，5時4分離開，妻子、小兒子、母親在家中被害。「他以為屋裡沒有人了。」李男說，他的大兒子、兩個姪女在其他屋內未被兇手發現。

李男的大兒子看到奶奶倒地後，還不知爺爺已遭毒手，便騎著電動車外出尋找爺爺，恰好遇到范某，結果在路邊被害。同時兩名姪女出去叫鄰居，鄰居將兩名姪女帶到鄰居家裡鎖上門。「大兒子他才十歲，沒有保護自己的意識。」

李男說，雙方此前沒有深仇大恨。他日前發文稱：這場慘劇的起因，不過是鄰里間常見的宅基地邊界糾紛，李男宅基地旁有一條1.5米寬的公有通道，范某家長期占用耕種，卻無端認為李男蓋房墊土會侵占過道，此前雖有過爭吵，但從未有過深仇大恨，「誰能想到在房子牆根墊了一溜土，會有這個結果。如果能想到，房子都可以給他不要了。」

文中，李男還稱，他以各種理由向84歲的爺爺和78歲的奶奶隱瞞親人已經離世的消息，怕他們承受不了，並表示連基本的生活都難以維繫，老人的贍養問題至今未能解決。

「出事第一天，范某的兒子就把我的微信拉黑了。」李男說，事發後，范某的親屬沒有與自己見面，也沒有道歉，即便他們道歉，「我不接受任何道歉，五條人命，不是說一句對不起就能換來一句沒關係的」。

