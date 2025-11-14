網紅柬埔寨飛北京弄丟350萬首飾 懸賞百萬…網批炒流量

網紅Yara稱自己的高價手鐲和手表在從柬埔寨飛回北京時不翼而飛，懸賞百萬協尋。（取材自紅星新聞）

中國德州撲克選手、網紅博主Yara奶油近日從柬埔寨 金邊德崇機場飛回北京，途中丟失了價值350萬（人民幣，下同，約49萬美元）的手表和手鐲，她在網路上發文懸賞，賞金更從40萬元提高到100萬元。她在社交平台發布遭遇後，引來不少網友稱也有類似經歷，但對於Yara提出的高額懸賞，也有人質疑她是在炒作流量。

極目新聞報導，Yara稱，她是11月10日乘坐國航航班從柬埔寨金邊德崇機場飛回北京，當時托運時，她敢確保手表手鐲都是在行李箱裡的。落地北京以後，她打開行李箱，盒子還在，但是裡面的手表和手鐲都沒了。她在首都機場報了警，查了所有的監控，核對之後沒有問題，應該是柬埔寨金邊德崇機場那邊出了問題。

今年24歲的Yara表示，手鐲是她半個月前花12萬美元在柬埔寨購買的，價值260萬港幣的理查德米勒鑲鑽手表則是在香港購買，也只才一個多月；兩樣物品總價值350萬元。Yara後悔「這麼貴重的物品，怎麼沒隨身攜帶呢？」她在社交平台發懸賞文，祭出百萬賞金，稱「只要能夠追回來，懸賞百萬也值得！」 Yara的鑲鑽手表。（取材自極目新聞） Yara丟失的手鐲。（取材自極目新聞）

Yara曝光自身經歷後，引來網友分享自身經驗，有人說自己也遇過眼鏡託運時被偷，「拿行李時只剩下一個盒子」，還有人說多年前從南韓飛回來時，買的護膚品少了好幾個。但也有網友質疑貴重物品為什麼不隨身攜帶，「放行李箱就是想避稅」、「還好丟了 不然海關按照走私處理」。

據了解，Yara已經委託柬埔寨那邊的朋友報了警。「如果有需要，我會隨時過去配合調查。」國航工作人員表示，他們已經與金邊那邊的機場取得了聯繫，對方稱調看了監控錄像，沒有問題。目前，他們還在要求金邊那邊的機場方面提供監控錄像。