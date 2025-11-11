15歲男失聯 最後定位柬埔寨 父被告知「弄3人來就放人」

郭先生的妻子哭著求助網友找到兒子。（視頻截圖）

有中國網友近日發文求助，稱他15歲的兒子王煜凱8月8日坐飛機去了廣西南寧，第二天便在廣西憑祥市邊境 失聯，近20天後兒子的社交平台帳號定位顯示在柬埔寨 ，此外再也沒有其他任何消息，其間有疑似園區工作人員用王煜凱的社交平台帳號告訴他：「弄3個人過來，你兒子就能回去。」

極目新聞報導，郭先生表示，兒子平時待在老家山西省臨汾市和爺爺奶奶一起生活，他自己則和妻子在天津工作，今年年初時由於兒子產生了厭學情緒，因此他才想著把兒子接到天津親自管教。

有一天，兒子稱想到妻子老家雲南找舅舅學習汽修，由於雲南臨近緬北，擔心兒子被騙，因此他並未答應。沒想到8月8日下午3時左右，他突然收到兒子發來的消息，稱他已經到了廣州，還發了定位和修車的圖片。一開始郭先生並未起疑，但到晚上10時左右，兒子的手機卻顯示已經關機，自此他和兒子就失聯了。

郭先生說，8月9日他到派出所報了警，8月11日他還到廣西當地派出所協助調查。經對方查詢發現，8月8日他的兒子坐飛機到了廣西南寧，8月9日便到了憑祥市邊境，其間還倒了三次車，最後一輛車是一輛套牌的「黑車」，至於兒子最後去了哪，暫時還未可知。

「孩子失聯之後，我每天會去看一看他的社交帳號，看看有沒有什麼消息。」8月27日郭先生突然發現，兒子的某短視頻帳號定位突然從廣西變成了柬埔寨，「我就懷疑他被騙到柬埔寨園區裡去了。」

事發後，他的妻子還拍攝了求助視頻，希望廣大網友能夠幫忙找到她的兒子，在視頻中她哭訴道：「我的兒子，爸爸和媽媽真的好想你，做夢都盼著你早日回來。」「希望園區老闆能夠高抬貴手」。

據郭先生提供的行政案件立案告知書顯示，天津市公安局武清分局已將王某某涉嫌偷越國邊境案立案，落款時間為2025年11月6日，蓋章單位為天津市公安局武清分局泗村店派出所。

據報導，郭先生表示，11月3日他兒子的那個短視頻帳號突然回覆了他，但對方並不是他的兒子，而是一名疑似在園區的人，對方稱郭先生如果想要聯繫上他的兒子，就要再騙過去三個人，「聯繫完你得給我弄三個人過來，這三個人是你孩子的業績，三個人來了你孩子就可以回去了。」還說明天準備把他兒子賣到緬甸 。

對此郭先生表示他做不到，對方回覆說：「我們這缺人，不缺錢。」「人都弄不來，你準備好賠付20萬(人民幣，下同)，準備好了你和你孩子通話。」郭先生說，他家裡老人剛做完手術，實在籌不到這麼多錢，對方又表示，實在缺錢可以賣人，一個人給5萬元。