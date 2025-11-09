女主播控800萬粉絲網紅教唆吸毒 杭州警方介入 兩人下場曝光

女主播展示聊天記錄。(取材自極目新聞)

近日一名短視頻平台主播「可意妹妹」在直播中控訴，她所屬團隊的網紅辛洋曾教唆她吸毒，還秀出了兩人的聊天紀錄，該信息在網路平台傳播，登上熱搜。據了解，被指控教唆吸毒的網紅辛洋在平台有822萬名粉絲，事情爆出後，辛洋和可意妹妹的帳號都遭平台封禁，杭州警方也已介入調查。

極目新聞報導，8日有多名網友發布視頻稱，某短視頻平台主播「可意妹妹」在直播中控訴，她所屬團隊的網紅辛洋曾教唆她吸毒。「可意妹妹」展示了聊天紀錄，內容顯示她曾表示害怕，對方則告訴她「沒有後遺症」。

公開資料顯示，辛洋為一名網紅主播，帳號為「辛洋716」，在某短視頻平台有822萬名粉絲。「可意妹妹」在直播中稱事發已有一周，公司沒有相關解釋。

目前該平台已經無法搜索到「可意妹妹」的帳號名，有網友發布了「可意妹妹」主頁封禁截圖，顯示由於違反平台的相關規定，該帳號已被封禁。「辛洋716」帳號也顯示「該帳號已被封禁，暫時無法操作」，也無法取關。

根據公開信息，該網紅團隊屬於浙江杭州轄區，轄區派出所表示，針對網傳女主播控訴團隊成員教唆其吸毒一事，轄區派出所已介入核查。

網紅教唆吸毒一事引發網友關注，不少人認為必須嚴懲，「得好好辦一下，不然煞不住風」。