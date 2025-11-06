「看看妳多重」 河南男師抱摸女學生被拘 辯稱：我太負責

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
曉惠（右側）鼓勵小娟報警的微信聊天紀錄。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
河南省駐馬店新蔡縣一所民辦高中讀高三的小娟（化名）今年9月因被主教體育的班主任老師王某（化名）在辦公室以「看看你多重」為由多次抱起，隨後又被王某帶到校外以練投鉛球姿勢為由觸碰小娟身體，小娟不堪受辱報警，王某後來被警方為猥褻為由行政拘留7天。據了解，被王某以相似理涉嫌侵犯的女學生至少還有2人。不過王某稱是因為自己平時對學生「太負責」遭學生誤會甚至怨恨，校方已將他辭退，他正考慮申請行政覆議。

據極目新聞報導， 小娟表示，班主任老師王某是其班上體育老師，今年9月21日，她去王某辦公室找他請假，當時只有王某在場，王某突和她聊體重問題說要看看她多重，一下子把她抱了起來。由於事發突然，小娟比較驚慌也沒有反抗，但王某後來說要再抱一次，她便一直迴避。後來王某又將她帶到當地一處公園說要指導她的鉛球動作，觸碰了她的隱私部位。

事發後，小娟將自己的這一遭遇告訴了曾經的同班同學曉惠（化名），曉惠在今年年初退學，稱自己是因被王某「摸過」退學。曉惠說，去年教師節期間，她曾在上課時間被王某叫到他的辦公室整理送給老師的花束，王某也是以看看她多重為由突然將其抱起，又說知道她身上起了疹子要幫她抹藥，「拿了藥就往我的腿上和腰上摸，期間他還曾反鎖了辦公室的門」。

當時事發後，曉惠最終還是沒有下定決心選擇報警。由於後來一到學校看到王某就會感到不適和「犯惡心」，今年年初選擇了退學並前往杭州做服裝銷售工作，「我現在很後悔當時沒有報警，因為如果當時報警了，或許小娟就不會再遭遇這樣的情況」。

除了小娟和曉惠外，還有一名女生小茹（化名）也稱曾有過被王某觸碰隱私部位的遭遇，也疑因此事影響退學，事後她報了警。

據新蔡縣公安局9月24日出具對王某的行政處罰決定書，警方查明王某在學校一層辦公室內和小娟獨處時，「摸小娟的臉部，摟抱小娟，抱著小娟的腿將小娟抱起，後將小娟帶出校園，在校園外以培訓鉛球方式與小娟發生肢體接觸」，有監控視頻等佐證，因王某實施猥褻行為，新蔡縣公安局對其處以行政拘留7天處罰，執行期限為9月24日至10月1日。

王某表示，事發後學校也和他解除了勞動合同，他哭著說，自己的那些動作完全是被誤會了，「我是體育老師，有時候有一些肢體接觸很正常，正是因為自己太為學生們負責，所以才導致有學生對自己有意見，她們這樣說我覺得很委屈」，並稱已經「處於抑鬱狀態」，他正考慮申請行政覆議。

小娟的哥哥也認為對王某7天的行政拘留處罰過輕，考慮進行行政覆議。

