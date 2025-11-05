車蓋床單、行車紀錄器貼膠布…廣西男自駕青海「人間蒸發」

失聯男子最後影像。（取材自極目新聞）

36歲廣西男子鍾源達自駕 失聯超過70天，近日他駕駛的車輛在青海格爾木一座廢棄礦區附近被發現，行車記錄器被電膠布遮擋，車輛也用廢棄床單蓋住，車內還有餘油，鍾男的行李也還在，但背包和手機電腦都不在。無人機在附近搜尋兩天，均未發現任何痕跡，男子如同「人間蒸發」。

極目新聞報導，失蹤的鍾源達今年36歲，從事電商業。鍾源達的哥哥表示，弟弟8月時從西藏林芝住所開車自駕回廣西，一路邊走邊玩，原計畫於9、10月抵達廣西玉林老家，卻在途經青海遊玩時失聯。

依照弟弟留下的飯店及加油訊息，鍾先生將弟弟最後出現的範圍，鎖定在青海格爾木市無極龍鳳宮和西王母瑤池之間。 11月1日，鍾源達駕駛的白色轎車在格爾木市拖拉海溝被發現，位於一處無訊號的廢棄礦區附近。 被遮蔽的車外攝影機。（取材自極目新聞）

雲南藍天救援國際合作中心青海分中心救援人員表示，白色轎車被發現時，車外部的所有攝影機都被用電膠布遮擋，包括行車記錄器，前擋風玻璃也被廢棄床單蓋住。車子並未有移動痕跡，車內也沒有打鬥痕跡，車內留有當事人的行李，但未發現鍾源達攜帶的背包、電腦及手機。車門處於關閉狀態，車內還有剩餘油量。

行車記錄器保留了8月27日以及之前的錄影。錄影畫面顯示，8月27日下午2時30分許，鍾源達開車從無極龍鳳宮導航至西王母瑤池，中途多次走到小路上，下午5時許，他第三次進入小路後，發現前方無路後倒車，但因為路面凹陷，車輛陷停在路面上無法動彈，隨後行車記錄器中斷。

救援人員透露，車輛被發現地點位於一處廢棄玉石礦區內，附近只有一家礦區車間，並無居民，而且礦區內沒有信號，如果鍾源達想尋找救援，應該走到八、九公里外的馬路上求救。 8月29日，鍾源達的手機訊號曾經短暫出現在兩個基地台上，訊號恢復持續2至3小時，但鍾源達並未撥出任何求救電話。

經過救援隊和無人機搜尋，附近並未發現任何相關痕跡，「如果遭遇野獸攻擊，一般也會留下衣物」。而另一段行車記錄器影片顯示，9月20日晚上11時許，有人將廢棄床單蓋在車輛的前擋風玻璃上。

鍾先生說，「這麼長的時間，如果有人發現一輛外地牌照的車輛出現，為何沒人報警？」接下來他打算透過人臉比對找到放床單的人，但因為目前沒有線索顯示涉及刑事案件，該案仍未立案。