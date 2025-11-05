我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

「惡心」…14歲女孩發視頻哭訴爹侵犯隱私 為何罵聲一片

中國新聞組／即時報導
示意圖。（本報資料照片）
示意圖。（本報資料照片）

河南鄭州滎陽一名14歲初中女孩在社交平台發布求助視頻，稱其父親多次未經允許闖入衛生間，導致隱私受侵犯。迅速引發網友關注，但隨後被刪除，女孩帳號也被修改，事件一度撲朔迷離。

視頻中，女孩情緒激動地質問父親是否「三觀正」，並描述了已有四次隱私被侵犯的經歷。她細數：第一次某小區，她開著水、開著燈洗澡，父親推門而入；第二次父親從儲物間拿東西，全程盯著她看；第三次、第四次同樣未經允許闖入，甚至在她換衣服時直接推門。

母親聲音出現時支持女兒，呼籲父親應尊重孩子隱私。一開始，父親還有些心虛，小聲敷衍著「我知道我知道」，可當聽到女兒說「覺得惡心」時，他突然暴怒，大喊一句「惡心就惡心吧！我看你弄啥」。緊接著鏡頭劇烈搖晃，視頻就此中斷。

更讓人疑惑的是，女孩的帳號也變了樣：網名性別標注成了男，年齡寫成30歲。而原本充滿少女氣息的帳號，更是被清空所有內容，徹底沒了當初的痕跡。

11月4日，滎陽市公安局回應稱，民警已介入調查，見到女孩及其父母，確認孩子安全無虞。相關婦聯部門也表示正在處理事件，並稱「女孩發布的視頻不完全真實」，具體情況將由公安機關對外公布。

女孩的父親解釋當天自己在陽台抽菸，為避免菸味影響小兒子，敲窗取牙刷，並未有意窺視。女孩則表示，因情緒激動一時衝動才發布視頻，事後已刪除並與父親溝通解決，父親承諾今後會尊重她的隱私。

此次事件雖以誤會收場，但引發社會對家庭隱私教育的關注。專家指出，青少年隱私需求強烈，父母應尊重孩子的個人空間，進房間前敲門是維護親子信任的重要方式。

也有網友評價「互聯網是真真假假太多了，讓子彈再飛一會是正確的」、「女孩小小年紀，竟然誇大其詞，網暴親生父親」。

河南 鄭州 親子

