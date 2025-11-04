長期矛盾就想報復？江蘇高三生遭鄰居開車高速衝撞身亡

撞擊現場。（取材自中國新聞周刊）

江蘇省鹽城市響水縣一名高三學生張俊豪，在騎電動車 上學途中被鄰居王某桂從後方高速駕車撞倒，經14個月腦死狀態後仍不幸離世。該案件3日在鹽城市中級人民法院開庭，王某桂被控故意殺人，但他在庭審中翻供，否認故意殺人，並稱自己當時「不能控制自身行為」。公訴人認為王某桂主觀惡性明顯，應依法判處死刑 並立即執行，法院未當庭宣判。

綜合中國新聞周刊、新京報報導，2024年5月29日下午1時許，張俊豪被鄰居王某桂從後方開車撞擊，當時張俊豪為躲避後車多次變換車道，王某桂也三次變換車道並兩次加速，以95公里左右時速猛烈撞擊。

王某桂在庭審時承認自己開車加速撞擊張俊豪，但聲稱不能控制自身行為，不承認故意殺人；並表示兩家鄰居之間存在長期矛盾關係，在紛爭中自己受到欺負，所以心中一直蓄意對被害人家庭成員報復。事發當天恰好迎面遇到被害人，認為報復時機成熟而馬上實施。

張俊豪的母親張女士表示，「他辯解孩子沒有被撞飛，而是在他的車頂。然後他勻速煞車，把孩子往前拖了一段距離之後孩子才掉下來」。

事發後，王某桂報警並撥打120。張某豪母親說，王某桂在庭上稱，認為自己對孩子有救助，所以不存在殺人嫌疑；「他的這個行為沒有得到公訴人的認可。而且報警後他只說發生交通事故，隱瞞他故意殺人行為。」起訴意見書中也說明，王某桂報警時只稱「發生交通事故」。

張女士表示，兩家人鄰居幾十年了，長輩因宅基地地界及一些生活瑣事時有口角，但「沒有打過架，沒有深仇大恨，更沒想過對方會動殺心」。張女士說，她和先生常年在外打工，孩子一直由爺爺奶奶在老家帶大，直到張俊豪上高二那年，她才回來照顧孩子和家中老人。她表示，「我老公通常一兩個月才回來一次，家裡就我們這幾口人，根本沒條件去欺負王某桂。」

據悉，事發時王某桂36歲，未婚。張女士說，王某桂跟著父母生活，平時幫忙種種地、養些雞鴨，「不出去上班，也不社交」。

張女士透露，王某桂在2024年清明節前後曾威脅過他們，「但他當時說得特別隨意，像平常聊天一樣」。當時王某桂和張女士的先生說：「讓人給你帶話了，你收到沒？」之後更稱「要把你家房子燒掉」。張女士回憶，當時她先生沒理會王某桂，「我們本來就打算，等張俊豪高考結束，一家人就出去生活了」。

張女士控訴，「王某桂在庭審的時候說自己當時精神狀況不好，一時衝動下撞人。他說自己只是想傷害他，不想讓他死。」但公訴人在庭上透露，王某桂精神鑒定無異常。