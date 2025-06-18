我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

20公里外都震動…高溫放假前趕工 湖南花炮廠爆炸9死26傷

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖南省常德市臨澧縣一家煙花爆竹廠16日發生爆炸，目前已知共造成9人遇難，26人受傷。（取材自微博）
湖南省常德市臨澧縣一家煙花爆竹廠16日發生爆炸，目前已知共造成9人遇難，26人受傷。（取材自微博）

湖南省常德市臨澧縣一家煙花爆竹廠16日上午發生爆炸，截至17日9時，該事故已造成9人遇難，26人受傷。湖南日報指出，湖南省政府已對該事故提級調查，成立事故調查組盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

中新社報導，據現場消防救援隊員表示，現場存在次生災害和二次爆炸、閃爆風險，給搜救和救援帶來較大難度和風險。在20多個小時的不間斷、持續救援中，救援隊員通過遠程控制遙控水炮進行現場滅火，避免救援人員近距離接觸，有效防範次生災害。

有民眾反映，附近不少村落的房屋都因爆炸出現震動，甚至有住戶的門窗被當場震倒，且20公里外的民房都能感受到震動。臨澧縣人民醫院收治外傷人員三十餘人，主要救治的是花炮廠附近的居民。

事故現場地處山區，沒有大水源，救援過程中調派28輛水罐車，2輛排澇車架設大功率排澇泵，採取遠程供水方式在廠區建立2個水炮陣地，控制了燃爆區域，防止火勢蔓延。

上觀新聞報導，發生這次嚴重事故的臨澧縣是中國著名的煙花爆竹產地，被譽為「中國煙花爆竹之鄉」；臨澧縣當地煙火廠的生產旺季集中在3月和春節前，每年6月底停工後，通常要到9月初才會復產。 

爆炸事故發生當天，臨澧縣當地最高溫達36℃。 原本再過不到一周，臨澧縣煙火爆竹產業就將依慣例進入集體停產期，以防範高溫風險。

據臨澧縣應急管理局通報，事故發生在臨澧縣停弦渡鎮山洲村「山洲花炮廠」，但工商信息顯示名為「山洲花炮廠」的企業處於註銷狀態。

熟悉山洲花炮廠地形的居民指出，山洲花炮廠的裝藥車間全部建在山上，工作的車間在山底。據他觀察，爆炸是先從山上開始，之後再到山下。

根據他描述，在山洲花炮廠上班的家人每天工作時間並不固定，很多時候凌晨3點進廠，一直工作到中午12點，「最近高溫，馬上要放假，廠裡正在趕工。」稱這家工廠曾因違規操作，被相關管理部門罰款，但未停業整頓過。

湖南省常德市臨澧縣一家煙花爆竹廠16日上午發生爆炸。（取材自上觀新聞）
湖南省常德市臨澧縣一家煙花爆竹廠16日上午發生爆炸。（取材自上觀新聞）

春節

上一則

日本商會與中商務部交涉 中稀土少數准出口

下一則

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

延伸閱讀

婚姻與狗（二）

婚姻與狗（二）
拍錯馬屁？上傳低調帥照被讚爆 王星越：這是我爸

拍錯馬屁？上傳低調帥照被讚爆 王星越：這是我爸
湖南臨澧縣煙花廠爆炸 傳1人受傷1人失蹤

湖南臨澧縣煙花廠爆炸 傳1人受傷1人失蹤
做苦力不放假還不給錢 湖南某磚廠被踢爆涉虐智障員工

做苦力不放假還不給錢 湖南某磚廠被踢爆涉虐智障員工

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病