20公里外都震動…高溫放假前趕工 湖南花炮廠爆炸9死26傷

湖南省常德市臨澧縣一家煙花爆竹廠16日發生爆炸，目前已知共造成9人遇難，26人受傷。（取材自微博）

湖南省常德市臨澧縣一家煙花爆竹廠16日上午發生爆炸，截至17日9時，該事故已造成9人遇難，26人受傷。湖南日報指出，湖南省政府已對該事故提級調查，成立事故調查組盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

中新社報導，據現場消防救援隊員表示，現場存在次生災害和二次爆炸、閃爆風險，給搜救和救援帶來較大難度和風險。在20多個小時的不間斷、持續救援中，救援隊員通過遠程控制遙控水炮進行現場滅火，避免救援人員近距離接觸，有效防範次生災害。

有民眾反映，附近不少村落的房屋都因爆炸出現震動，甚至有住戶的門窗被當場震倒，且20公里外的民房都能感受到震動。臨澧縣人民醫院收治外傷人員三十餘人，主要救治的是花炮廠附近的居民。

事故現場地處山區，沒有大水源，救援過程中調派28輛水罐車，2輛排澇車架設大功率排澇泵，採取遠程供水方式在廠區建立2個水炮陣地，控制了燃爆區域，防止火勢蔓延。

上觀新聞報導，發生這次嚴重事故的臨澧縣是中國著名的煙花爆竹產地，被譽為「中國煙花爆竹之鄉」；臨澧縣當地煙火廠的生產旺季集中在3月和春節 前，每年6月底停工後，通常要到9月初才會復產。

爆炸事故發生當天，臨澧縣當地最高溫達36℃。 原本再過不到一周，臨澧縣煙火爆竹產業就將依慣例進入集體停產期，以防範高溫風險。

據臨澧縣應急管理局通報，事故發生在臨澧縣停弦渡鎮山洲村「山洲花炮廠」，但工商信息顯示名為「山洲花炮廠」的企業處於註銷狀態。

熟悉山洲花炮廠地形的居民指出，山洲花炮廠的裝藥車間全部建在山上，工作的車間在山底。據他觀察，爆炸是先從山上開始，之後再到山下。